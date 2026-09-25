NOTIZIE
Serie A, anticipi e posticipi dalla 12^ alla 19^ giornata: ecco quando gioca la Lazio
La Lega Serie A ha reso note le date e gli orari degli anticipi e dei posticipi dalla dodicesima alla diciannovesima giornata di campionato, ecco quando gioca la Lazio. Cambia dunque la programmazione del turno dodici rispetto alla precedente calendarizzazione.
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Tutti gli anticipi ed i posticipi dalla giornata dodici alla diciannove di Serie A
12ª GIORNATA
21/11/2026 Sabato Como-Cagliari DAZN
21/11/2026 Sabato 15.00 Lazio-Lecce DAZN
21/11/2026 Sabato 18.00 Parma-Roma DAZN
21/11/2026 Sabato 20.45 Napoli-Torino DAZN/SKY
22/11/2026 Domenica 12.30 Juventus-Venezia DAZN
22/11/2026 Domenica 15.00 Bologna-Udinese DAZN
22/11/2026 Domenica 15.00 Sassuolo-Genoa DAZN
22/11/2026 Domenica 18.00 Milan-Frosinone DAZN/SKY
22/11/2026 Domenica 20.45 Atalanta-Inter DAZN
23/11/2026 Lunedì 20.45 Monza-Fiorentina DAZN/SKY
Giornata 13
13ª GIORNATA
27/11/2026 Venerdi 20.45 Venezia-Bologna DAZN/SKY
28/11/2026 Sabato 15.00 Frosinone-Parma DAZN
28/11/2026 Sabato 18.00 Torino-Lazio DAZN
28/11/2026 Sabato 20.45 Inter-Genoa DAZN/SKY
29/11/2026 Domenica 12.30 Udinese-Fiorentina DAZN
29/11/2026 Domenica 15.00 Sassuolo-Napoli DAZN
29/11/2026 Domenica 18.00 Roma-Monza DAZN/SKY
29/11/2026 Domenica 20.45 Como-Juventus DAZN
30/11/2026 Lunedì 18.30 Lecce-Atalanta DAZN
30/11/2026 Lunedì 20.45 Cagliari-Milan DAZN
14ª GIORNATA
04/12/2026 Venerdi 20.45 Bologna-Roma DAZN
05/12/2026 Sabato 15.00 Monza-Como DAZN
05/12/2026 Sabato 18.00 Frosinone-Inter DAZN
05/12/2026 Sabato 20.45 Napoli-Lecce DAZN/SKY
06/12/2026 Domenica 12.30 Genoa-Torino DAZN
06/12/2026 Domenica 15.00 Lazio-Atalanta DAZN
06/12/2026 Domenica 18.00 Juventus-Udinese DAZN/SKY
06/12/2026 Domenica 20.45 Milan-Parma DAZN
07/12/2026 Lunedì 18.30 Venezia-Sassuolo DAZN
07/12/2026 Lunedì 20.45 Fiorentina-Cagliari DAZN/SKY
15ª GIORNATA
11/12/2026 Venerdì 20.45 Udinese-Frosinone DAZN
12/12/2026 Sabato 15.00 Cagliari-Venezia DAZN
12/12/2026 Sabato 18.00 Lecce-Sassuolo DAZN
12/12/2026 Sabato 20.45 Como-Bologna DAZN/SKY
13/12/2026 Domenica 12.30 Lazio-Roma DAZN
13/12/2026 Domenica 15.00 Inter-Torino DAZN
13/12/2026 Domenica 18.00 Parma-Fiorentina DAZN/SKY
13/12/2026 Domenica 20.45 Napoli-Milan DAZN
14/12/2026 Lunedì 18.30 Atalanta-Genoa DAZN
14/12/2026 Lunedì 20.45 Juventus-Monza DAZN/SKY
16ª GIORNATA
18/12/2026 Venerdì 18.30 Frosinone-Lazio DAZN/SKY
18/12/2026 Venerdì 20.45 Lecce-Inter DAZN
19/12/2026 Sabato 15.00 Sassuolo-Parma DAZN
19/12/2026 Sabato 18.00 Milan-Como DAZN
19/12/2026 Sabato 20.45 Roma-Juventus DAZN/SKY
20/12/2026 Domenica 12.30 Fiorentina-Bologna DAZN
20/12/2026 Domenica 15.00 Torino-Cagliari DAZN
20/12/2026 Domenica 15.00 Venezia-Monza DAZN
20/12/2026 Domenica 18.00 Genoa-Udinese DAZN/SKY
20/12/2026 Domenica 20.45 Atalanta-Napoli DAZN
17ª GIORNATA
02/01/2027 Sabato 12.30 Cagliari-Genoa DAZN
02/01/2027 Sabato 15.00 Fiorentina-Lazio DAZN
02/01/2027 Sabato 15.00 Torino-Venezia DAZN/SKY
02/01/2027 Sabato 18.00 Roma-Frosinone DAZN
02/01/2027 Sabato 20.45 Monza-Milan DAZN/SKY
03/01/2027 Domenica 12.30 Inter-Sassuolo DAZN
03/01/2027 Domenica 15.00 Como-Lecce DAZN
03/01/2027 Domenica 15.00 Udinese-Atalanta DAZN
03/01/2027 Domenica 18.00 Parma-Napoli DAZN/SKY
03/01/2027 Domenica 20.45 Bologna-Juventus DAZN
18ª GIORNATA
05/01/2027 Martedì 18.30 Genoa-Monza DAZN
05/01/2027 Martedì 18.30 Venezia-Roma DAZN/SKY
05/01/2027 Martedì 20.45 Milan-Fiorentina DAZN/SKY
06/01/2027 Mercoledì 12.30 Juventus-Torino DAZN
06/01/2027 Mercoledì 15.00 Frosinone-Bologna DAZN/SKY
06/01/2027 Mercoledi 15.00 Lecce-Parma DAZN
06/01/2027 Mercoledì 18.00 Atalanta-Como DAZN
06/01/2027 Mercoledì 20.45 Lazio-Inter DAZN
07/01/2027 Giovedì 18.30 Sassuolo-Udinese DAZN
07/01/2027 Giovedì 20.45 Napoli-Cagliari DAZN
19ª GIORNATA
09/01/2027 Sabato 15.00 Monza-Frosinone DAZN
09/01/2027 Sabato 18.00 Roma-Milan DAZN
09/01/2027 Sabato 20.45 Bologna-Genoa DAZN/SKY
10/01/2027 Domenica 12.30 Como-Lazio DAZN
10/01/2027 Domenica 15.00 Fiorentina-Lecce DAZN
10/01/2027 Domenica 15.00 Parma-Venezia DAZN
10/01/2027 Domenica 18.00 Torino-Atalanta DAZN/SKY
10/01/2027 Domenica 20.45 Inter-Juventus DAZN
11/01/2027 Lunedì 18.30 Cagliari-Sassuolo DAZN
11/01/2027 Lunedì 20.45 Udinese-Napoli DAZN/SKY
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CLASSIFICA SERIE A 2026-27
|#
|Squadra
|Pt
|G
|1
|Roma
|13
|5
|2
|Inter
|13
|5
|3
|LAZIO
|13
|5
|4
|Cagliari
|12
|5
|5
|Milan
|11
|5
|6
|Frosinone
|10
|5
|7
|Juventus
|10
|5
|8
|Como
|10
|5
|9
|Sassuolo
|7
|5
|10
|Napoli
|7
|5
|11
|Atalanta
|6
|5
|12
|Lecce
|6
|5
|13
|Udinese
|4
|5
|14
|Torino
|4
|5
|15
|Parma
|4
|5
|16
|Monza
|4
|5
|17
|Fiorentina
|4
|5
|18
|Bologna
|2
|5
|19
|Genoa
|1
|5
|20
|Venezia
|0
|5
Pt = Punti · G = Partite giocate. Serie A 2026-2027
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