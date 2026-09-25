Serie A, anticipi e posticipi dalla 12^ alla 19^ giornata: ecco quando gioca la Lazio

La Lega Serie A ha reso note le date e gli orari degli anticipi e dei posticipi dalla dodicesima alla diciannovesima giornata di campionato, ecco quando gioca la Lazio. Cambia dunque la programmazione del turno dodici rispetto alla precedente calendarizzazione.

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Tutti gli anticipi ed i posticipi dalla giornata dodici alla diciannove di Serie A

12ª GIORNATA

21/11/2026 Sabato Como-Cagliari DAZN

21/11/2026 Sabato 15.00 Lazio-Lecce DAZN

21/11/2026 Sabato 18.00 Parma-Roma DAZN

21/11/2026 Sabato 20.45 Napoli-Torino DAZN/SKY

22/11/2026 Domenica 12.30 Juventus-Venezia DAZN

22/11/2026 Domenica 15.00 Bologna-Udinese DAZN

22/11/2026 Domenica 15.00 Sassuolo-Genoa DAZN

22/11/2026 Domenica 18.00 Milan-Frosinone DAZN/SKY

22/11/2026 Domenica 20.45 Atalanta-Inter DAZN

23/11/2026 Lunedì 20.45 Monza-Fiorentina DAZN/SKY

Giornata 13

13ª GIORNATA

27/11/2026 Venerdi 20.45 Venezia-Bologna DAZN/SKY

28/11/2026 Sabato 15.00 Frosinone-Parma DAZN

28/11/2026 Sabato 18.00 Torino-Lazio DAZN

28/11/2026 Sabato 20.45 Inter-Genoa DAZN/SKY

29/11/2026 Domenica 12.30 Udinese-Fiorentina DAZN

29/11/2026 Domenica 15.00 Sassuolo-Napoli DAZN

29/11/2026 Domenica 18.00 Roma-Monza DAZN/SKY

29/11/2026 Domenica 20.45 Como-Juventus DAZN

30/11/2026 Lunedì 18.30 Lecce-Atalanta DAZN

30/11/2026 Lunedì 20.45 Cagliari-Milan DAZN

14ª GIORNATA

04/12/2026 Venerdi 20.45 Bologna-Roma DAZN

05/12/2026 Sabato 15.00 Monza-Como DAZN

05/12/2026 Sabato 18.00 Frosinone-Inter DAZN

05/12/2026 Sabato 20.45 Napoli-Lecce DAZN/SKY

06/12/2026 Domenica 12.30 Genoa-Torino DAZN

06/12/2026 Domenica 15.00 Lazio-Atalanta DAZN

06/12/2026 Domenica 18.00 Juventus-Udinese DAZN/SKY

06/12/2026 Domenica 20.45 Milan-Parma DAZN

07/12/2026 Lunedì 18.30 Venezia-Sassuolo DAZN

07/12/2026 Lunedì 20.45 Fiorentina-Cagliari DAZN/SKY

15ª GIORNATA

11/12/2026 Venerdì 20.45 Udinese-Frosinone DAZN

12/12/2026 Sabato 15.00 Cagliari-Venezia DAZN

12/12/2026 Sabato 18.00 Lecce-Sassuolo DAZN

12/12/2026 Sabato 20.45 Como-Bologna DAZN/SKY

13/12/2026 Domenica 12.30 Lazio-Roma DAZN

13/12/2026 Domenica 15.00 Inter-Torino DAZN

13/12/2026 Domenica 18.00 Parma-Fiorentina DAZN/SKY

13/12/2026 Domenica 20.45 Napoli-Milan DAZN

14/12/2026 Lunedì 18.30 Atalanta-Genoa DAZN

14/12/2026 Lunedì 20.45 Juventus-Monza DAZN/SKY

16ª GIORNATA

18/12/2026 Venerdì 18.30 Frosinone-Lazio DAZN/SKY

18/12/2026 Venerdì 20.45 Lecce-Inter DAZN

19/12/2026 Sabato 15.00 Sassuolo-Parma DAZN

19/12/2026 Sabato 18.00 Milan-Como DAZN

19/12/2026 Sabato 20.45 Roma-Juventus DAZN/SKY

20/12/2026 Domenica 12.30 Fiorentina-Bologna DAZN

20/12/2026 Domenica 15.00 Torino-Cagliari DAZN

20/12/2026 Domenica 15.00 Venezia-Monza DAZN

20/12/2026 Domenica 18.00 Genoa-Udinese DAZN/SKY

20/12/2026 Domenica 20.45 Atalanta-Napoli DAZN

17ª GIORNATA

02/01/2027 Sabato 12.30 Cagliari-Genoa DAZN

02/01/2027 Sabato 15.00 Fiorentina-Lazio DAZN

02/01/2027 Sabato 15.00 Torino-Venezia DAZN/SKY

02/01/2027 Sabato 18.00 Roma-Frosinone DAZN

02/01/2027 Sabato 20.45 Monza-Milan DAZN/SKY

03/01/2027 Domenica 12.30 Inter-Sassuolo DAZN

03/01/2027 Domenica 15.00 Como-Lecce DAZN

03/01/2027 Domenica 15.00 Udinese-Atalanta DAZN

03/01/2027 Domenica 18.00 Parma-Napoli DAZN/SKY

03/01/2027 Domenica 20.45 Bologna-Juventus DAZN

18ª GIORNATA

05/01/2027 Martedì 18.30 Genoa-Monza DAZN

05/01/2027 Martedì 18.30 Venezia-Roma DAZN/SKY

05/01/2027 Martedì 20.45 Milan-Fiorentina DAZN/SKY

06/01/2027 Mercoledì 12.30 Juventus-Torino DAZN

06/01/2027 Mercoledì 15.00 Frosinone-Bologna DAZN/SKY

06/01/2027 Mercoledi 15.00 Lecce-Parma DAZN

06/01/2027 Mercoledì 18.00 Atalanta-Como DAZN

06/01/2027 Mercoledì 20.45 Lazio-Inter DAZN

07/01/2027 Giovedì 18.30 Sassuolo-Udinese DAZN

07/01/2027 Giovedì 20.45 Napoli-Cagliari DAZN

19ª GIORNATA

09/01/2027 Sabato 15.00 Monza-Frosinone DAZN

09/01/2027 Sabato 18.00 Roma-Milan DAZN

09/01/2027 Sabato 20.45 Bologna-Genoa DAZN/SKY

10/01/2027 Domenica 12.30 Como-Lazio DAZN

10/01/2027 Domenica 15.00 Fiorentina-Lecce DAZN

10/01/2027 Domenica 15.00 Parma-Venezia DAZN

10/01/2027 Domenica 18.00 Torino-Atalanta DAZN/SKY

10/01/2027 Domenica 20.45 Inter-Juventus DAZN

11/01/2027 Lunedì 18.30 Cagliari-Sassuolo DAZN

11/01/2027 Lunedì 20.45 Udinese-Napoli DAZN/SKY

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