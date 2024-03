Classifiche a confronto, Lazio indietro rispetto ad un anno fa

Tempo di lettura: < 1 minuto

CLASSIFICHE A CONFRONTO LAZIO - Anche la ventisettesima giornata di Serie A sta per giungere al termine. In attesa del risultato dell'Inter, impegnato contro il Genoa, possiamo già tracciare un bilancio sulla Lazio. I biancocelesti cadono tra mille polemiche e decisioni arbitrali dubbie contro il Milan e, a confronto con la scorsa stagione, accusano un divario in classifica giunto in doppia cifra.

In attesa della chiusura ufficiale di questa ventisettesima giornata di Serie A, è tempo di classifiche a confronto. Saldo ancora più negativo per la Lazio di Sarri, dopo le due sconfitte consecutive contro Fiorentina e Milan. I biancocelesti, giunti a questo punto del campionato, hanno raccolto 12 punti in meno rispetto alla scorsa stagione. Un anno fa il club capitolino stanziava al terzo posto a quota 52 punti, adesso invece slittano al nono, a -11 dalla zona Champions.

Fa decisamente peggio il Napoli, che nonostante il successo contro la Juventus (a +1), resta a -28. Il Milan è a +8, mentre l'Inter a +19 con una partita da giocare. Stessi punti per la Roma, mentre sorprende il Bologna con un superlativo +14.