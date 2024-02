Serie A, Empoli - Fiorentina 1-1: Niang risponde a Beltran

Tempo di lettura: < 1 minuto

EMPOLI FIORENTINA 2023 2024 - Un rigore realizzato nella ripresa da Niang impedisce alla Fiorentina di uscire col bottino pieno dal Castellani e regala un prezioso punto in chiave salvezza all'Empoli. Non basta il gol stappa partita di Beltran. Nicola allunga la sua striscia di risultati utili consecutivi a cinque e porta al sedicesimo posto il club toscano, adesso a 22 punti. Altro stop in ottica Champions per la Fiorentina, che sale a 38 lunghezze ma resta in settima posizione. Ecco di seguito il tabellino di questo derby valido per la venticinquesima giornata di Serie A.

Serie A, il tabellino di Empoli - Fiorentina 1-1

EMPOLI (4-3-2-1): Caprile; Ismajli, Walukiewicz, Luperto; Gyasi (1’ st Niang), Grassi (30’ pt Marin), Maleh (35’ st Fazzini), Cacace (42’ st Pezzella); Zurkowski, Cambiaghi; Cerri (1’ st Cancellieri). Allenatore: Nicola.

FIORENTINA (4-2-3-1): Terracciano; Faraoni (16’ st Kayode), Milenkovic, Quarta, Biraghi (30’ st Parisi); Duncan (16’ st Arthur), Mandragora; Nico Gonzalez, Beltran, Sottil (28’ st Ikonè); Belotti (28’ st Bonaventura). Allenatore: Italiano.

Arbitro: Pairetto.

Marcatori: 29’ pt Beltran (F), 12’ st rig. Niang (E).

Ammoniti: Gyasi, Luperto, Zurkowski (E), Biraghi, Beltran (F).