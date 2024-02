Sarri: "Spero che siamo arrivati pronti a questa gara"

Tempo di lettura: < 1 minuto

FIORENTINA LAZIO SARRI - La Lazio sta per scendere in campo per affrontare la Fiorentina allo stadio Franchi in questa difficile gara valida per la 26^ giornata di Serie A. Nel pre partita, ha parlato il mister dei biancocelesti Sarri ai microfoni di SkySport. Ecco le sue parole

Fiorentina - Lazio, le parole di Sarri

Il periodo della Lazio

"Non è facile capire il nostro livello di stanchezza. Al di là degli infortuni questo è un periodo in cui giochiamo ogni tre quattro giorni. Penso che l’aspetto mentale conti tanto questa sera, spero e credo che siamo arrivati pronti a questa gara".

Sulla gara

"Non è che la Lazio in Champions ci è andata tutti gli anni. Bisogna concentrarsi e entrare in modalità partita dopo partita e non dare grande importanza alla classifica. Non ci deve essere esaltazione per una vittoria ma neanche profonda delusione per una sconfitta. La gara di questa sera è molto simile alle ultime due squadre che abbiamo affrontato, partita difficile".