Giudice Sportivo, squalifica confermata per il difensore della Lazio

Tempo di lettura: < 1 minuto

GIUDICE SPORTIVO SQUALIFICA LAZIO - La Lazio conquista tre punti preziosissimi sul campo del Torino, ma perde un'importante pedina in vista della trasferta del Franchi contro la Fiorentina. Si tratta di un centrale che, nonostante il rosso, continua a spiccare in positivo per prestazioni. Il Giudice Sportivo, infatti, ha confermato la squalifica.

Giudice Sportivo, le decisioni dopo Torino - Lazio

Il Giudice Sportivo Gerardo Mastrandrea ha confermato la squalifica per Mario Gila. Il centrale della Lazio è stato espulso per somma di ammonizioni contro il Torino e dovrà saltare la trasferta contro la Fiorentina, in programma alle ore 20:45 di lunedì 26 febbraio 2024.