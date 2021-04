Tempo di lettura: < 1 minuto

SERIE A CHAMPIONS CALENDARI – Si fa via via più appassionante la corsa alla Champions League. La giornata di ieri ha regalato tre punti d’oro alla Lazio, che ha recuperato tre lunghezze sulla Juve, due sul Napoli, e distanziato di altri tre punti la Roma, ormai praticamente fuori dai giochi. Nei prossimi due turni di campionato i biancocelesti se la vedranno proprio con la formazione di Rino Gattuso – giovedi 22 – e poi col Milan all’Olimpico lunedi 26. Saranno, questi, due snodi cruciali per testare le ambizioni dei capitolini: serviranno almeno quattro punti per rimanere in scia al treno Champions. Di seguito ecco la classifica delle contendenti alle prime quattro posizioni ed il relativo calendario da qui a fine anno.

Serie A, la corsa Champions ed i calendari a confronto

CLASSIFICA

Inter 75 punti (31 gare)

Milan 66 punti (31 gare)

Atalanta 64 punti (31 gare)

Juventus 62 punti (31 gare)

Napoli 60 punti (31 gare)

Lazio 58 punti (30 gare)

Roma 54 punti (31 gare)

GARE DA RECUPERARE: Lazio-Torino (data da decidere, 24esima giornata)

32ª GIORNATA

Milan-Sassuolo

Juventus-Parma

Roma-Atalanta

Napoli-Lazio

33ª GIORNATA

Lazio-Milan

Fiorentina-Juventus

Cagliari-Roma

Torino-Napoli

Atalanta-Bologna

34ª GIORNATA

Milan-Benevento

Udinese-Juventus

Sampdoria-Roma

Napoli-Cagliari

Lazio-Genoa

Sassuolo-Atalanta

35ª GIORNATA

Juventus-Milan

Roma-Crotone

Spezia-Napoli

Fiorentina-Lazio

Parma-Atalanta

36ª GIORNATA

Inter-Roma

Torino-Milan

Sassuolo-Juventus

Napoli-Udinese

Lazio-Parma

Atalanta-Benevento

37ª GIORNATA

Juventus-Inter

Milan-Cagliari

Roma-Lazio

Fiorentina-Napoli

Genoa-Atalanta

38ª GIORNATA

Atalanta-Milan

Bologna-Juventus

Spezia-Roma

Napoli-Hellas Verona

Sassuolo-Lazio

