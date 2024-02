Lazio all'inseguimento: le classifiche a confronto dopo 26 giornate

Tempo di lettura: < 1 minuto

LAZIO CONFRONTO CLASSIFICHE 26 GIORNATE - Mettendo a confronto le classifiche della stagione corrente e di quella appena terminata dopo 26 giornate giocate. L'Inter migliora nettamente, mentre il Napoli crolla a picco. Nel mezzo, la Lazio peggiora il risultato di un anno fa, ma resta all'inseguimento.

Classifiche a confronto, Lazio a -9 rispetto alla scorsa stagione

Anche i recuperi della ventunesima giornata si sono disputati, togliendo tutti gli asterischi e fornendoci una classifica paritaria per turni giocati. Dopo 26 giornate spicca, nel confronto con la scorsa stagione, il miglioramento dell'Inter e il tracollo del Napoli. il club nerazzurro ha infatti 19 punti in più rispetto a un anno fa, mentre quello partenopeo ne ha ben 28 in meno. Nel mezzo, la Juventus (+14) e il Milan (+5). La Lazio, in questo momento a quota 40, ne vanta 9 in meno rispetto allo stesso periodo della stagione appena conclusa.

Classifica Serie A 2023/2024 dopo 26 giornate

1- Inter 69

2- Juventus 57

3 - Milan 53

8 - Lazio 40

Classifica Serie A 2022/2023 dopo 26 giornate

1- Napoli 68

2- Inter 50

3 - Lazio 49

4 - Milan 48