Lazio - Milan, i convocati di Sarri: out Sepe, c'è Zaccagni

Tempo di lettura: < 1 minuto

LAZIO MILAN CONVOCATI SARRI- Questa sera la Lazio affronterà la Milan allo stadio Olimpico, in un match fondamentale per rientrare nella corsa all'Europa. A poche ore dal fischio d'inizio, il club biancoceleste ha reso nota la lista dei convocati biancocelesti diramata da Sarri per l'incontro. Torna a disposizione Gila dopo la squalifica.

I convocati di Sarri per Lazio - Milan

Ecco l'elenco dei convocati da Maurizio Sarri per la sfida di questa sera contro il Milan:

Portieri: Mandas, Provedel, Renzetti;

Difensori: Casale, Gila, Hysaj, Lazzari, Marusic, Pellegrini, Romagnoli, Ruggeri;

Centrocampisti: André Anderson, Cataldi, Guendouzi, Kamada, Luis Alberto, Vecino;

Attaccanti: Castellanos, Felipe Anderson, Immobile, Isaksen, Pedro, Zaccagni.