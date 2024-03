Lazio - Milan, le formazioni ufficiali: torna Zaccagni, c'é Castellanos

Tempo di lettura: < 1 minuto

LAZIO MILAN FORMAZIONI UFFICIALI - Alle ore 20:45 Lazio e Milan scenderanno sul campo dello Stadio Olimpico per la ventisettesima giornata di Serie A. I rossoneri vogliono consolidare quantomeno il terzo posto attuale, ma i biancocelesti hanno un estremo bisogno di punti per riprendere l'inseguimento alla zona Champions. Ecco di seguito le formazioni ufficiali del match. Sarri ritrova Gila in difesa, ma anche Zaccagni in attacco e sceglie Vecino in regia. Castellanos alla fine la spunta su Immobile e parte dal 1', come il rispolverato Pellegrini.

Le formazioni ufficiali di Lazio - Milan: le scelte di Sarri e Pioli

LAZIO (4-3-3): Provedel; Marusic, Gila, Romagnoli, Pellegrini; Guendouzi, Vecino, Luis Alberto; Felipe Anderson, Castellanos, Zaccagni. Allenatore: Sarri.

MILAN (4-2-3-1): Maignan; Florenzi, Kjaer, Gabbia, Theo Hernandez; Adli, Bennacer; Pulisic, Loftus-Cheek, Leao; Giroud. Allenatore: Pioli.