Lazio - Milan, ammonito il diffidato Sarri: salterà l'Udinese

LAZIO MILAN SARRI AMMONITO - Non passa nemmeno mezz'ora dall'inizio di Lazio - Milan che Maurizio Sarri riceve un'ammonizione pesante. Il tecnico biancoceleste era, infatti, diffidato.

Giallo per Sarri in Lazio - Milan: squalifica in arrivo

La Lazio tiene testa al Milan e cerca il vantaggio all'Olimpico. Mentre i biancocelesti lottano in campo, il clima rovente dell'Olimpico infiamma Maurizio Sarri. Il tecnico del club capitolino protesta con Di Bello in occasione del calcio di rigore non segnalato per un fallo di Maignan su Castellanos e, per questo, viene ammonito dal direttore di gara. Essendo diffidato, salterà per squalifica il prossimo match contro l'Udinese.