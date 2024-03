Serie A, Lecce - Verona 0-1: Folorunsho decide lo scontro salvezza

Tempo di lettura: < 1 minuto

LECCE VERONA SERIE A - Un gol da fuori area di Michael Folorunsho nel primo tempo regala tre punti pesantissimi al Verona. Allo Stadio Via del Mare di Lecce, i salentini di D'Aversa cadono 0-1 e si fanno sorpassare in classifica dall'Hellas dell'ex Marco Baroni. Impressionante scatto salvezza degli scaligeri, che ottengono il secondo successo consecutivo in Serie A e volano a 26 punti in classifica. Restano inchiodati a 25 i giallorossi, che chiudono tra i fischi del pubblico presente.

Serie A, il tabellino di Lecce - Verona 0-1

Marcatori: 17' p.t. Folorunsho

LECCE (4-3-3): Falcone; Gendrey, Pongracic, Baschirotto, Gallo (25' s.t. Dorgu); Gonzalez, Ramadani (35' s.t. Blin), Oudin (35' s.t. Pierotti); Almqvist (14' s.t. Piccoli), Krstovic, Banda (25' s.t. Sansone). All. D'Aversa

VERONA (4-2-3-1): Montipò; Tchatchoua (13' s.t. Centonze), Magnani, Coppola, Cabal; Duda, Serdar (30' s.t. Dani Silva); Suslov (41' s.t. Henry), Folorunsho, Lazovic (30' s.t. Mitrovic); Noslin (13' s.t. Swiderski). All. Baroni.

Arbitro: Chiffi di Padova

Ammoniti: 37' p.t. Banda (L), 43' p.t. Tchatchoua (V) , 34' s.t. Sansone (L), 39' s.t. Dani Silva (V), 45'+1' s.t. Pongracic (L), 45'+1' s.t. Henry (V).