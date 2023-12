Le probabili formazioni di Empoli Lazio: Romagnoli scalpita, torna Luis Alberto

Tempo di lettura: 2 minuti

PROBABILI FORMAZIONI EMPOLI LAZIO - La Lazio è chiamata a reagire. La sconfitta maturata contro l'Inter ha relegato la squadra di Maurizio Sarri nella parte destra della classifica. Solamente qualche posizione sopra la prossima avversaria: l'Empoli. Per una delle sfide al suo passato, come filtra dalle probabili formazione, il Comandante recupera Romagnoli e Isaksen. Entrambi sperano nella convocazione.

Serie A, giornata 17: le probabili formazioni di Empoli Lazio

Sarri pensa e riflette sulla Lazio da mandare in campo contro l'Empoli. La notizia principale arriva sicuramente dal recupero di Romagnoli. Il numero 13 torna dall'infortunio e affianca Casale. Scelte obbligate sugli esterni: Marusic e Hysaj saranno i titolari. Lazzari, espulso contro l'Inter, mancherà due giornate. In regia ci sarà Rovella. Al suo fianco sicuri del posto Guendouzi e Luis Alberto, che viene da un periodo non particolarmente brillante. L'attacco sarà quello titolare, composto da Zaccagni, Immobile e Felipe Anderson.

LAZIO (4-3-3)

Provedel

Hysaj

Romagnoli

Gila

Marusic

Guendouzi

Rovella

Luis Alberto

Felipe Anderson

Immobile

Zaccagni

All. Maurizio Sarri

EMPOLI (4-3-3)

Berisha

Ebuehi

Ismaijli

Luperto

Cacace

Fazzini

Grassi

Maleh

Cambiaghi

Caputo

Cancellieri

All. Aurelio Andreazzoli

Come arriva la Lazio alla sfida

La Lazio continua a viaggiare a due velocità in campionato. In trasferta fa fatica, in casa va meglio. Anche se l'ultima giornata ha riservato ai biancocelesti una sconfitta, contro la capolista Inter. Va meglio, invece, nelle coppe. Dove Immobile e compagni hanno già portato a casa la qualificazione ai quarti di Coppa Italie e agli ottavi di Champions League.

Come arriva l'Empoli all'incontro

Nelle ultime cinque giornate l'Empoli ha conquistato altrettanti punti. All'incredibile vittoria con il Napoli, gli azzurri hanno sommato due pareggi per 1-1 contro Genoa e Lecce. Nell'ultimo turno, invece, gli uomini di Andreazzoli sono usciti sconfitta sul campo del Torino.

Dove vedere la sfida tra Empoli e Lazio

Empoli - Lazio, match valido per la 17^ giornata di Serie A, è in programma il 22 dicembre 2023 alle ore 18:00. La partita sarà trasmessa in esclusiva Dazn in streaming live e on demand tramite app.