Le probabili formazioni di Frosinone Lazio: Mandas in porta, c'è Immobile

PROBABILI FORMAZIONI FROSINONE LAZIO - La prima Lazio di Giovanni Martusciello è pronta a scendere in campo. C'è grande curiosità per conoscere modulo, dettami e schemi di gioco. I biancocelesti affrontano il Frosinone di Eusebio Di Francesco. Le probabili formazioni sono allo studio di entrambi gli allenatori, che pensano a come mandare in campo le formazioni.

Serie A, le probabili formazioni di Frosinone - Lazio

Giovanni Martusciello pensa e riflette sulla nuova Lazio da opporre al Frosinone. Ha gli stessi problemi di Sarri, ma spera di recuperare Guendouzi. Tutto dipenderà dal ricorso. La squadra, in genere, dovrebbe essere simile all'ultima. In attacco ci saranno Zaccagni, Immobile e Felipe Anderson. A centrocampo non ci sarà Rovella, ancora infortunato. Al suo posto c'è ancora Cataldi. Da valutare il ricorso a Guendouzi, si scalda Vecino, in vantaggio su Kamada. Inamovibile, invece, Luis Alberto. In difesa confermata la coppia Gila - Romagnoli a guardia di Mandas. Sugli esterni giocheranno Lazzari e Marusic, tornato dalla squalifica.

LAZIO 4-3-3

Mandas

Lazzari

Gila

Romagnoli

Marusic

Vecino

Cataldi

Luis Alberto

Felipe Anderson

Immobile

Zaccagni

Allenatore: Giovanni Martusciello

FROSINONE (4-3-3)

Turati

Lirola

Okoli

S. Romagnoli

Zortea

Mazzitelli

Barrenechea

Brescianini

Soulè

Cheddira

Ghedjemis

Allenatore: Eusebio Di Francesco

Dove vedere la sfida tra Lazio e Frosinone

Frosinone - Lazio, match dello Stadio Benito Stirpe valido per la ventinovesima giornata di Serie A, sarà visibile sui canali tv di Sky Sport. Il derby verrà trasmesso anche in streaming su Dazn, NOW e Sky Go. Per vedere l'evento basterà collegarsi all'App tramite Smart Tv, smartphone, tablet o pc.