Le probabili formazioni di Juventus Lazio: Sarri conferma Hysaj e Kamada

PROBABILI FORMAZIONI JUVENTUS LAZIO - Parola d'ordine: conferma. La vittoria di Napoli ha riportato entusiasmo in casa Lazio. Dopo le due sconfitte che avevano lasciato i biancocelesti sull'orlo del precipizio, i gol di Luis Alberto e Kamada al Maradona hanno riportato e serenità e curiosità per le sfide all'orizzonte. La prima di queste, in particolar modo, dal momento che sarà contro un'altra ex di Maurizio Sarri: la Juventus. Ecco, qui di seguito, le probabili formazioni dell'incontro.

Serie A, giornata 4: le probabili formazioni di Juventus Lazio

Squadra che vince non si cambia. Nonostante l'imminente impegno in Champions League, Maurizio Sarri non sembra intenzionato a cambiare la sua Lazio. Kamada, decisivo al Maradona di Napoli e in grande spolvero con la maglia del Giappone, sarà ancora una volta titolare, relegando Guendouzi in panchina. Con lui Cataldi e Luis Alberto. In porta ci sarà il solito Provedel. Mentre la difesa, in linea a quattro sarà composta da Hysaj, Marusic, Casale e Romagnoli. Pochi dubbi, infine, sull'attacco. A coadiuvare l'azione di capitan Immobile ci saranno i soliti Zaccagni e Felipe Anderson.

LAZIO (4-3-3)

Provedel

Hysaj

Casale

Romagnoli

Marusic

Kamada

Cataldi

Luis Alberto

Felipe Anderson

Immobile

Zaccagni

All. Maurizio Sarri

JUVENTUS (3-5-2)

Szczesny

Danilo

Bremer

Gatti

Weah

Fagioli

Locatelli

Rabiot

Kostic

Chiesa

Vlahovic

All. Massimiliano Allegri

Come arriva la Lazio alla sfida

Due sconfitte e zero punti in classifica. Poi la svolta di Napoli. Al Maradona la Lazio ha reagito, giocato e convinto. Kamada è apparso più nel vivo del gioco e le ali, Zaccagni e Felipe Anderson, sono tornate a dribblare e illuminare. Lo stesso ha fatto Luis Alberto. E poi ci sono stati i cambi, in particolar modo quello di Guendouzi. Il francese ci ha messo meno di cinque minuti a prendersi la scena. Un ottimo biglietto da visita in vista di Juventus - Lazio, che però andrà vidimato.

Come arriva la Juventus alla sfida

La Juventus ha lanciato la corsa al titolo. Se non fosse per il pareggio casalingo con il Bologna, la squadra di Massimiliano Allegri sarebbe già davanti a tutte con Inter e Milan. In trasferta i bianconeri non hanno sbagliato un colpo, avendo la meglio di Udinese ed Empoli. In casa la squadra di Thiago Motta è riuscita a strappargli un punto. Ma ciò che convince sono la facilità di andare a rete e, soprattutto, la solidità difensiva.

Dove vedere la sfida tra Juventus e Lazio

Il match tra Juventus e Lazio sarà disponibile in streaming e on demand sulla piattaforma Dazn. Gli utenti Sky, inoltre, potranno vedere la partita "Zona Dazn", al canale 214.

Daniele Izzo