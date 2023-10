Le probabili formazioni di Lazio Atalanta: c'è Castellanos, dubbi a centrocampo

Tempo di lettura: 2 minuti

PROBABILI FORMAZIONI LAZIO ATALANTA - La sfida tra Lazio e Atalanta è il piatto forte del weekend di calcio italiano. Da una parte ci sono i biancocelesti, che vanno fortissimo in Champions League e stentano in Serie A. Dall'altra i nerazzurri, che dopo aver fermato la Juventus sullo 0-0 hanno espugnato il campo dello Sporting Lisbona. Le squadre di Sarri e Gasperini si danno battaglia all'Olimpico in una sfida sempre interessante, tra un allenatore che cambia pochissimo e un altro a cui piace il turnovr. A proposito, ecco le probabili formazioni del match.

Serie A, giornata 8: le probabili formazioni di Milan Lazio

Sarri cambia la Lazio, ma non troppo. Dopo la vittoria con il Celtic Glasgow in Champions League, il tecnico conferma l'ossatura ma è costretto a qualche sostituzione. La novità più grande riguarda Ciro Immobile. Il capitano è uscito acciaccato dalla notte d'Europa e, almeno dall'inizio, siederà in panchina. Al suo posto Castellanos, affiancato dal solito duo Zaccagni e Felipe Anderson. A centrocampo riposa Vecino, titolare nelle ultime due vittorie. Al suo posto c'è ancora Kamada. A giocarsi l'ultimo posto al fianco di Luis Alberto sono, invece, Rovella e Cataldi. Favorito l'ex Juventus. Nessun dubbio, infine, in difesa. Al di là del solito Romagnoli, il reparto a protezione di Provedel è fatto: Hysaj, Casale e Marusic.

LAZIO (4-3-3)

Provedel

Marusic

Casale

Romagnoli

Hysaj

Kamada

Rovella

Luis Alberto

Felipe Anderson

Castellanos

Zaccagni

All. Maurizio Sarri

ATALANTA (3-4-2-1)

Musso

Toloi

Scalvini

Kolasinac

Zappacosta

De Roon

Ederson

Ruggeri

Koopmeiners

Lookman

De Ketelaere

All. Gian Piero Gasperini

Come arriva la Lazio alla sfida

La casella delle vittorie casalinghe si è finalmente riempita col numero uno. La Lazio ha battuto il Torino per 2-0 nel turno infrasettimanale, salvo poi cadere con lo stesso risultato nella San Siro rossonera. Nonostante un ottimo cammino in Champions League, dove comanda il girone, la squadra di Sarri appare già in ritardo in campionato. Con appena una posizione di vantaggio sulla zona retrocessione, i biancocelesti sono obbligati a centrare un risultato positivo per vivere una sosta serena.

Come arriva l'Atalanta alla sfida

Se la passa sicuramente meglio l'Atalanta di Gian Piero Gasperini. Il ruolino di marcia parla chiaro: in sette giornate sono arrivate quattro vittorie, un pareggio e due sole sconfitte. L'ultimo turno ha visto la Dea impattare 0-0 con la Juventus, sfiorando ripetutamente il vantaggio. Le conferme alla buona prestazione, quindi, sono arrivate in settimana. Koopmeiners e compagni, infatti, hanno segnato il secondo successo consecutivo in Europa League, sbancando il difficile campo dello Sporting Lisbona.

Lazio - Atalanta sarà visibile in esclusiva sulla piattaforma di streaming Dazn, sia in diretta che on demand, tramite app o sito ufficiale.

Daniele Izzo