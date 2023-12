Le probabili formazioni di Lazio Cagliari: torna Luis Alberto, spazio per Pedro

Tempo di lettura: 2 minuti

PROBABILI FORMAZIONI LAZIO CAGLIARI - Qualificazione agli ottavi di finale di Champions League nello zaino e sguardo al futuro. La Lazio si appresta a vivere la sfida al Cagliari di Claudio Ranieri dopo la conquista di un altro traguardo europeo. Maurizio Sarri dovrà fare i conti con le solite assenze. Come dimostrato dalle probabili formazioni, il Comandante dovrà provare a centrare la vittoria con una formazione rimaneggiata e falcidiata dagli infortuni.

Serie A, giornata 14: le probabili formazioni di Lazio Cagliari

Sarri pensa e riflette sulla Lazio da mandare in campo all'Arechi di Salerno. Rimangono ai box Zaccagni, Romagnoli e Casale. Motivo per cui la difesa sarà affidata ancora a Gila e Patric. Sugli esterni si muoveranno Hysaj e Marusic. In regia Cataldi è favorito su Rovella. Al suo fianco sicuri del posto Guendouzi e Luis Alberto, che torna dalla squalifica scontata nel passato turno. L'attacco sarà quello già visto al derby, nonostante l'ottimo momento di forma di Isaksen. Il danese, dopo i novanta minuti in Champions League, sarà la prima alternativa al trio Pedro, Immobile e Felipe Anderson.

LAZIO (4-3-3)

Provedel

Hysaj

Patric

Gila

Marusic

Guendouzi

Cataldi

Luis Alberto

Felipe Anderson

Immobile

Pedro

All. Maurizio Sarri

CAGLIARI (4-3-1-2)

Scuffet

Nandez

Goldaniga

Dossena

Augello

Jankto

Makoumbou

Prati

Viola

Luvumbo

Petagna

All. Claudio Ranieri

Come arriva la Lazio alla sfida

La Lazio non vince in campionato da quattro giornate. Complici le due settimane di sosta dovute alla pausa per le nazionali, l'ultima vittoria in Serie A dei biancocelesti risale all'1-0 targato Immobile con la Fiorentina. Da allora sono arrivati un pareggio, nel derby con la Roma, e due sconfitte in casa di Bologna e Salernitana. Gli unici acuti dell'ultimo periodo, quindi, sono di marca europea e portano tutti la firma del capitano, in gol con Feyenoord e Celtic.

Come arriva il Cagliari all'incontro

Il Cagliari di Claudio Ranieri staziona al diciassettesimo posto in classifica. Dopo un inizio difficile, i sardi hanno iniziato a macinare punti e scalare posizioni. Nell'ultima giornata hanno pareggiato per 1-1 contro il Monza. Prima erano arrivate una vittoria, per 2-1 sul Genoa, e una sconfitta, di egual misura sul campo della Juventus.

Dove vedere la sfida tra Lazio e Cagliari

Lazio e Cagliari si sfideranno sabato 2 dicembre alle 18:00 allo stadio Olimpico di Roma. Il match sarà valido per la 14^ giornata di Serie A. Sarà possibile seguire la gara in esclusiva su Dazn, oppure in streaming live e on demand tramite app o sito ufficiale avvalendosi di una Smart Tv, Pc, smartphone, tablet o console.

Daniele Izzo