Le probabili formazioni di Lazio - Genoa: torna Casale, fuori Kamada

Tempo di lettura: 2 minuti

PROBABILI FORMAZIONI LAZIO GENOA - Parola d'ordine: riscatto. Dopo la prima sconfitta in campionato, maturata al Via del Mare di Lecce, la Lazio cerca la prima vittoria in Serie A all'esordio casalingo con il Genoa. In attesa di nuovi innesti sul mercato, Maurizio Sarri si affiderà probabilmente a coloro che sono già scesi in campo contro i giallorossi. Di seguito, nello specifico, le probabili formazioni dell'incontro.

Serie A, giornata 2: le probabili formazioni di Lazio Genoa

La prima all'Olimpico vedrà, con ogni probabilità, la Lazio vecchia. Se a Lecce il solo Kamada tra i nuovi ha preso posto nell'undici iniziale, con il Genoa toccherà alla vecchia guardia. In porta ci sarà il solito Provedel. Difesa a quattro che, a differenza del Via del Mare, vedrà il rientro di Nicolò Casale al posto di Patric. Con lui ancora Lazzari, Marusic e Romagnoli. A centrocampo, con Cataldi e Luis Alberto, si muoverà Vecino. Solo panchina, quindi, per il giapponese, che si potrebbe rivelare importante arma a partita in corsa. Pochi dubbi, infine, sull'attacco. A coadiuvare l'azione di capitan Immobile ci saranno Zaccagni e Felipe Anderson.

LAZIO (4-3-3)

Provedel

Lazzari

Casale

Romagnoli

Marusic

Vecino

Cataldi

Luis Alberto

Felipe Anderson

Immobile

Zaccagni

All. Maurizio Sarri

GENOA (3-5-1-1)

Jo. Martinez

Biraschi

Dragusin

Bani

Hefti

Thorsby

Badelj

Frendrup

Martin

Gudmundsson

Retegui

All. Gilardino

Come arriva la Lazio alla sfida

Una sconfitta all'esordio. Ma soprattutto una squadra apparsa in difficoltà. Il 2-1 di Lecce ha già lasciato scorie nella Lazio di Maurizio Sarri. Sebbene si parli ancora di calcio d'agosto, Immobile e compagni sono caduti in vecchi errori. La partita del Via del Mare è stata una fotocopia di quella di scorso anno. Avanti fino a cinque minuti dal termine, in due minuti i biancocelesti hanno spento la luce e subito una rimonta che fa male.

Come arriva il Genoa alla sfida

Il Genoa, dopo la roboante vittoria in Coppa Italia contro il Modena, ha ceduto il passo alla Fiorentina nella prima giornata di Serie A. L'esordio al Ferraris, pieno e rumoroso per l'occasione, ha visto la squadra di Gilardino soccombere per 1-4. Poche le note liete. Retegui e Gudmundsson non sono riusciti a scalfire la difesa di Italiano. E la difesa ha ballato sotto i colpi di Bonaventura e compagni, che già nel primo tempo hanno abbondantemente indirizzato la gara.

Dove vedere la sfida tra Lazio e Genoa

La sfida tra Lazio e Genoa, in programma domenica 27 agosto alle ore 20.45, verrà trasmessa sia da Sky che da Dazn. Lo streaming della gara sarà visibile su Smart Tv, computer, smartphone e tablet, tramite le due app apposite.

Daniele Izzo

