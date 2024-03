Le probabili formazioni di Lazio Juventus: Felipe in fascia, Luis Alberto avanza

Tempo di lettura: 2 minuti

PROBABILI FORMAZIONI LAZIO JUVENTUS - Il velo che cade e la prima Lazio di Igor Tudor che si mostra al grande calcio. Mancano poche ore all'esordio sulla panchina biancoceleste dell'allenatore croato, successore di Maurizio Sarri. La curiosità è tanta. Soprattutto per quanto riguarda modulo, dettami e schemi di gioco. L'impegno, poi, non sarà dei più semplici dal momento che i capitolini si troveranno contrapposti alla Juventus di Massimiliano Allegri. Le probabili formazioni sono ancora allo stadio di entrambi gli allenatori, che scioglieranno gli ultimi dubbi solo a pochi istanti dal fischio d'inizio.

Serie A, le probabili formazioni di Lazio - Juventus

Igor Tudor pensa e riflette sulla sua prima Lazio. Di fronte avrà un ex: al Juventus. Dopo aver riaccolto a Formello i nazionali, l'ex allenatore del Marisiglia dovrà comunque fare la conta dei presenti. Mancherà Provedel, infortunato. E Lazzari resta in forse, rallentato da un problema al polpaccio. In porta, nel nuovo 3-4-2-1 del croato, andrà quindi Mandas. Gila, Romagnoli e Casale comporranno il pacchetto arretrato. Gli esterni a tutta fascia saranno Felipe Anderson a destra e Marusic a sinistra. In mezzo al campo, invece, si muoveranno Cataldi e Guendouzi. Alle spalle del capitano Ciro Immobile, infine, ci saranno Zaccagni e Luis Alberto, che torna sulla trequarti dopo i primi anni con Simone Inzaghi.

LAZIO (4-3-3)

Mandas

Gila

Romagnoli

Casale

Felipe Anderson

Guendouzi

Cataldi

Marusic

Luis Alberto

Zaccagni

Immobile

Allenatore: Igor Tudor

JUVENTUS (3-5-2)

Szczesny

Gatti

Bremer

Danilo

Cambiaso

McKennie

Locatelli

Rabiot

Kostic

Chiesa

Kean

Allenatore: Massimiliano Allegrui

Dove vedere la sfida tra Lazio e Juventus

Lazio - Juventus, partita dello Stadio Olimpico di Roma, valida per la trentesima giornata di Serie A, sarà visibile in streaming su Dazn. Per vedere l'evento basterà collegarsi all'App tramite Smart Tv, smartphone, tablet o pc. Per gli utenti Sky Sport con relativo abbonamento, sarà possibile usufruire del canale 214, denominato Zona Dazn, per assistere al match.