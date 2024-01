Le probabili formazioni di Lazio Napoli: tridente inedito, ballottaggio in difesa

Tempo di lettura: < 1 minuto

PROBABILI FORMAZIONI LAZIO NAPOLI - Lazio - Napoli sarà una sagra dell'emergenza. Tra squalifiche e infortuni, Sarri e Mazzarri devono fare i conti con diverse assenze. Il Comandante dovrà rinunciare a Immobile e Zaccagni, squalificati. L'allenatore partenopeo a Osimhen e Anguissa, attualmente in Coppa d'Africa, nonché a Kvaratskhelia e Simeone. Di conseguenza, le probabili formazioni rimarranno in divenire fino a poche ore dalla partita.

Serie A, giornata 22: le probabili formazioni di Lazio Napoli

Sarri pensa e riflette sulla Lazio da mandare in campo contro il Lecce. Ha problemi in attacco. Immobile e Zaccagni sono squalificati e non saranno della gara, mentre Castellanos ha appena smaltito il problema fisico maturato nel derby. L'argentino, comunque, ci sarà. Con lui Felipe Anderson, dirottato a sinistra, e Isaksen. Pedro e il giovanissimo Sana Fernandes saranno gli unici cambi offensivi a disposizione di Sarri. A centrocampo l'inamovibile è Matteo Guendouzi. Anche Rovella è sicuro del posto, così come Luis Alberto. Nella difesa a protezione della porta di Provedel, invece, resta un dubbio. Con Lazzari, Marusic e Romagnoli è ballottaggio aperto per l'ultima maglia da titolare: a giocarsela sono Gila e Casale.

LAZIO (4-3-3)

Provedel

Lazzari

Gila

Romagnoli

Marusic

Guendouzi

Rovella

Luis Alberto

Isaksen

Castellanos

Felipe Anderson

All. Maurizio Sarri

NAPOLI (3-5-2)

Gollini

Di Lorenzo

Rrahmani

Juan Jesus

Mazzocchi

Demme

Lobotka

Zielinski

Mario Rui

Politano

Raspadori

All. Walter Mazzarri

Dove vedere la sfida tra Lazio e Napoli

Lazio - Napoli, gara valida per la 22° giornata di Serie A TIM, sarà trasmessa in esclusiva su Dazn e potrà essere seguita sia in live streaming sia on demand, tramite app o sito ufficiale, su qualsiasi dispositivo elettronico.