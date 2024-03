Le probabili formazioni di Lazio Udinese: centrocampo da inventare, Immobile e Castellanos per una maglia

Tempo di lettura: 2 minuti

PROBABILI FORMAZIONI LAZIO UDINESE - La Lazio ha un'altra missione. Dopo aver fallito l'approdo ai quarti di Champions League, la squadra di Maurizio Sarri deve chiudere al meglio la stagione. Sia provando a qualificarsi alla finale di Coppa Italia. Sia cercando di sbarcare nuovamente in Europa attraverso il campionato. Il primo impegno dopo l'eliminazione patita per mano del Bayern Monaco, i biancocelesti affrontano l'Udinese. Non ci sarà Guendouzi, squalificato. Ma qualche problema lo ha anche Gabriele Cioffi, allenatore dei friulani. Perciò i due tecnici sono alle prese con lo studio delle probabili formazioni da mandare in campo lunedì 11 marzo.

Serie A, le probabili formazioni di Lazio - Udinese

Il Comandante pensa e riflette sulla Lazio da opporre all'Udinese. Ha ancora problemi di infermeria, non è una novità. Ma qualcuno, come Mattia Zaccagni, ha recuperato e partirà dal primo minuto. Assieme a lui Immobile e Felipe Anderson: sarà loro il compito di impensierire la difesa friulana. A centrocampo, invece, non ci saranno Guendouzi e Rovella. Al loro posto Vecino, in vantaggio su Kamada, e Cataldi. Inamovibile, purché affaticato, Luis Alberto: sarà il 10, a meno di imprevisti dell'ultima ora, a completare il reparto. In difesa confermata la coppia Gila - Romagnoli a guardia di Provedel. Mentre sugli esterni scelte obbligate viste le squalifiche di Marusic e Pellegrini: giocheranno Lazzari e Hysaj.

LAZIO 4-3-3

Provedel

Lazzari

Gila

Romagnoli

Hysaj

Vecino

Cataldi

Luis Alberto

Felipe Anderson

Immobile

Zaccagni

Allenatore: Maurizio Sarri

UDINESE (3-5-1-1)

Okoye

Joao Ferreira

Giannetti

Perez

Ehizibue

Samardzic

Lovric

Payero

Kamara

Thauvin

Lucca

Allenatore: Gabriele Cioffi

Dove vedere la sfida tra Lazio e Udinese

Il posticipo delle ore 20:45 di lunedì 11 marzo 2024 tra Lazio e Udinese, valido per la ventottesima giornata di Serie A 2023/2024, sarà trasmesso in esclusiva su DAZN. L'evento sarà visibile in streaming live e on demand tramite app, oppure sul sito ufficiale avvalendosi di una Smart Tv, Pc, smartphone, tablet o console.