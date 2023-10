Le probabili formazioni di Sassuolo Lazio: Luis Alberto unica certezza tra mille dubbi

Tempo di lettura: 2 minuti

PROBABILI FORMAZIONI SASSUOLO LAZIO - Un passo dopo l'altro. Archiviata la vittoria sull'Atalanta, certificata e consolidata dalla pausa delle nazionali, la Lazio torna in campo al Mapei Stadium di Reggio Emilia per sfidare il Sassuolo. Il nuovo tour de force biancoceleste riparte da un campo ostico, contro una squadra che già si è portata a casa gli scalpi di Juventus e Inter. Tanti, perciò, i dubbi di Sarri. Con diversi giocatori ancora acciaccati e la sfida al Feyenoord all'orizzonte, sono diversi i nodi da sciogliere. A tal proposito, ecco qui di seguito le probabili formazioni del match.

Serie A, giornata 9: le probabili formazioni di Sassuolo Lazio

Sarri cambia la Lazio, per forza di cose. Dopo la vittoria sull'Atalanta, il tecnico è costretto a ruotare le pedine. Un po' per il ciclo di partite che attende la sua squadra, un po' per gli infortuni. Rimane in dubbio, infatti, sia la presenza di Ciro Immobile, sia quella di Zaccagni. Inoltre, andranno valutate le condizioni di Vecino, di rientro dal viaggio transoceanico con qualche acciacco. Scalda i motori, quindi, Guendouzi che ancora una volta dovrebbe essere preferito a Kamada. Con lui a governare il centrocampo ci saranno Luis Alberto e Rovella. In attacco, invece, spazio a Pedro e Castellanos. Saranno loro, assieme a Felipe Anderson a dover impensierire la difesa neroverde. A presidiare la porta difesa da Provedel saranno, infine, i soliti quattro: Romagnoli e Casale in mezzo, Hysaj e Marusic sugli esterni.

LAZIO (4-3-3)

Provedel

Marusic

Casale

Romagnoli

Hysaj

Guendouzi

Rovella

Luis Alberto

Felipe Anderson

Castellanos

Pedro

All. Maurizio Sarri

SASSUOLO (4-2-3-1)

Consigli

Toljan

Erlic

G. Ferrari

Vina

Boloca

Racic

Berardi

Bajrami

Laurientè

Pinamonti

All. Alessio Dionisi

Come arriva la Lazio alla sfida

La casella delle vittorie casalinghe si è finalmente riempita col numero due. La Lazio ha battuto l'Atalanta per 3-2 e ha chiuso una settimana importante. Nonostante un ottimo cammino in Champions League, dove comanda il girone, la squadra di Sarri sta provando la rimonta in campionato. Dopo esser stati vicino alla zona retrocessione, i biancocelesti sono quasi obbligati a centrare un risultato positivo ripartire da dove avevano lasciato e dare l'assalto alla parte alta della classifica.

Come arriva il Sassuolo alla sfida

Dieci punti e un inizio di stagione vissuto sull'ottovolante. Questo è il Sassuolo di Alessio Dionisi. Dopo le prime due sconfitte con Atalanta e Napoli, dal rientro di Domenico Berardi i neroverdi hanno iniziato a macinare vittorie. Da ricordare, sicuramente, i due acuti consecutivi contro Juventus e Inter. Risultati importanti, ai quali sono seguiti nelle ultime giornate la sconfitta casalinga con il Monza e il pareggio per 1-1 di Lecce.

Dove vedere la sfida tra Sassuolo e Lazio

La sfida tra Sassuolo e Lazio, in programma sabato 21 ottobre alle 20.45, sarà visibile sia su Sky sia su Dazn. Di conseguenza, le gesta di neroverdi e biancocelesti potranno essere ammirate anche in streaming su Sky Go e sull'app di Dazn.

Daniele Izzo