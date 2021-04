Tempo di lettura: < 1 minuto

SERIE A PROGRAMMA RISULTATI – La Serie A scende in campo per disputare la 33ª giornata. Un weekend ricco di emozioni che prende il via sabato 24 aprile con Genoa-Spezia, prosegue poi con l’anticipo serale Sassuolo-Sampdoria. Nel primo match domenicale alle ore 12:30, andiamo al Ciro Vigorito per Benevento-Udinese. Nel pomeriggio Fiorentina-Juventus, mentre la sera c’è Atalanta-Bologna. Il 33ª turno si chiude lunedì 26 con Torino-Napoli alle 18 e Lazio-Milan alle 20:45. Di seguito il programma completo.

Serie A, il programma e i risultati della 33ª giornata

SABATO 24

ORE 15:00 | Genoa – Spezia 2-0 (62′ Scamacca, 86′ Shomorudov)

ORE 18:00 | Parma – Crotone 3-4 (14′ Magallan, 29′ Hernani, 42′, 69′ Simy, 45′ Ounas, 49′ Gervinho, 54′ Mihaila)

ORE 20:45 | Sassuolo – Sampdoria 1-0 (69’ Berardi)

DOMENICA 25

ORE 12:30 | Benevento – Udinese 2-4 (4′ Molina, 31′ Arslan, 34′ Viola, 49′ Stryger Larsen, 73′ Braaf, 83′ Lapadula)

ORE 15:00 | Fiorentina – Juventus 1-1 (29′ Vlahovic (R), 46′ Morata)

ORE 15:00 | Inter – Hellas Verona 1-0 (76′ Darmian)

ORE 18:00 | Cagliari – Roma 3-2 (4′ Lykogiannis, 27′ Perez, 57′ Marin, 64′ Pedro, 69′ Fazio)

ORE 20:45 | Atalanta – Bologna

LUNEDI 26

ORE 18:00 | Torino – Napoli

ORE 20:45 | Lazio – Milan

