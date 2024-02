Hysaj quota cento: il pupillo di Sarri va in tripla cifra con la Lazio

Tempo di lettura: < 1 minuto

TORINO LAZIO HYSAJ 100 PRESENZE - Elseid Hysaj raggiunge quota 100 presenze con la Lazio. Il terzino biancoceleste festeggia questo importante traguardo scendendo in campo dal 1' contro il Torino.

Torino - Lazio: Hysaj raggiunge quota 100 presenze

Nonostante la sostituzione dopo 45' per lasciare spazio a Lazzari, Elseid Hysaj può festeggiare un importante traguardo. La prova non è delle migliori, ma il terzino ex Napoli ed Empoli raggiunge la tripla cifra di presenze con la Lazio, arrivando a quota 100 tra tutte le competizioni. Un autentico pupillo di Maurizio Sarri, l'albanese prosegue la sua personale storia, collegata a doppio, anzi, triplo filo col tecnico.