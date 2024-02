Serie A, Udinese - Cagliari 1-1: scontro salvezza senza padroni

Tempo di lettura: < 1 minuto

UDINESE CAGLIARI 2023 2024 - Termina 1-1 tra Udinese e Cagliari. I friuliani non vanno oltre il pareggio contro i sardi tra le mura amiche, nonostante il vantaggio iniziale trovato da Zemura. Il club guidato da Ranieri smuove la classifica e conquista un punto che potrebbe rivelarsi prezioso. Restano entrambe coinvolte nella lotta per non retrocedere le due compagini. I bianconeri di Cioffi salgono a 23 lunghezze, restando a +4 dai rossoblù.

Serie A, il tabellino di Udinese - Cagliari 1-1

UDINESE (3-5-2): Okoye; Perez, Giannetti, Kristensen; Ehizibue (65′ Ferreira), Lovric (83′ Payero), Walace, Samardzic, Zemura (65′ Ebosele); Thauvin (78′ Brenner), Lucca (78′ Success). A disposizione: Silvestri, Padelli, Zarraga, Davis, Tikvic, Kabasele. Allenatore: Cioffi.

CAGLIARI (4-3-1-2): Scuffet; Zappa (78′ Zappa), Dossena, Mina, Augello; Jankto (78′ Nandez), Makoumbou, Deiola; Gaetano; Luvumbo, Lapadula (78′ Pavoletti). A disposizione: Radunovic, Iliev, Viola, Prati, Wieteska, Sulemana, Petagna, Obert, Azzi. Allenatore: Ranieri.

Arbitro: Mariani.

Marcatori: 14′ Zemura (U), 44′ Gaetano (C).

Ammoniti: Lucca, Giannetti, Ferreira (U), Dossena, Augello (C).