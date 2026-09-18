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Venezia – Lazio, i convocati di Stroppa: niente partita dell’ex per Basic

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5 ore ago

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Venezia Lazio convocati Stroppa 2026

Il tecnico del Venezia Giovanni Stroppa, che ha da poco parlato in conferenza stampa, ha diramato la lista dei convocati per il match di sabato sera, alle ore 20.45, contro la Lazio, valido per la quinta giornata del campionato di Serie A 2026/2027.

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I convocati di Stroppa per Venezia – Lazio 

  • Portieri: Matteo Grandi, Lorenzo Montipò, Filip Stankovic.
  • Difensori: Alejandro Gomes Furtado, Redouane Halhal, Juan Jesus, Pasquale Mazzocchi, Rufai Mohammed, Matias Moreno, Thierry Rendall Correia, Richie Sagrado, Joel Schingtienne.
  • Centrocampisti: Lorenzo Berardi, Lamine Fanne, Antoine Hainaut, Thorir Helgason, Kornel Lisman, Simone Panada, Kike Pérez, Simon Sohm.
  • Attaccanti: Akor Adams, Antonio Fernández, Lion Lauberbach, Albion Rrahmani, John Yeboah.

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Dalla passione per lo sport al suo racconto. Laureato in Giurisprudenza all’Università Statale di Milano, scrivo articoli per il web e collaboro con LazioNews.eu da novembre 2025.

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# Squadra Pt G
1 Roma 12 4
2 Inter 12 4
3 Como 10 4
4 LAZIO 10 4
5 Cagliari 9 4
6 Milan 8 4
7 Frosinone 7 4
8 Juventus 7 4
9 Sassuolo 7 4
10 Napoli 6 4
11 Atalanta 6 4
12 Lecce 6 4
13 Udinese 4 4
14 Torino 3 4
15 Fiorentina 3 4
16 Parma 1 4
17 Bologna 1 4
18 Monza 1 4
19 Genoa 1 4
20 Venezia 0 4
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