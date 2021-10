- Advertisement -

SOCIAL IMMOBILE PAIDEIA – Come anticipato dalla rassegna stampa dei quotidiani che trattano delle vicende di casa Lazio, oggi Ciro Immobile era atteso a Roma per degli esami strumentali atti a capire il corretto decorso dall’infortunio – elongazione al muscolo semimembranoso della coscia destra – patito contro la Lokomotiv Mosca in Europa League. Il bomber si è presentato Questa mattina alla Clinica Paideia per gli accertamenti di rito, come evidenziato dallo stesso profilo Twitter della struttura medica.

L’esito degli accertamenti

Sospiro di sollievo in casa Lazio e nuove speranze per il futuro prossimo. Secondo quanto appreso dalla redazione di Lazionews.eu, gli accertamenti ai quali questa mattina Ciro Immobile è stato sottoposto alla Clinica Paideia hanno dato esito negativo. Ora allo staff medico biancoceleste spetterà l’ultima decisione: filtra ottimismo, unito al fatto che il giocatore vuole esserci a tutti i costi.

