Mancini bloccato in autostrada, la reazione del CT: “Vergognatevi” (FOTO)

- Advertisement -

Tempo di lettura: < 1 minuto

MANCINI SOCIAL ITALIA – Roberto Mancini non le ha mai mandate a dire. Dopo la partita contro la Lituania il tecnico di Jesi ha avuto una spiacevole esperienza in autostrada. Per comunicare la sua indignazione non ha risparmiato una storia polemica su instagram contro autostrada per l’Italia.

La storia del Mancio

LEGGI ANCHE —> Mancini: “Non vedo un problema Immobile“