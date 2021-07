Primavera, Pereira ai saluti: “Grazie di tutto Lazio” (FOTO)

- Advertisement -

Tempo di lettura: < 1 minuto

- Advertisement -

SOCIAL PEREIRA PRIMAVERA – La stagione della Lazio Primavera si è conclusa come peggio non poteva, con la retrocessione in Primavera2. Con essa, è terminata anche l’avventura di Gabriel Pereira in maglia biancoceleste. Il portierino brasiliano, tornato al Monaco, ci ha tenuto però a ringraziare la società capitolina attraverso un tweet.

Il tweet di Pereira

🇧🇷 Obrigado por tudo Lazio, uma honra vestir essa camisa nesta temporada.



🇮🇹 Grazie di tutto Lazio, un onore indossare questa maglia in questa stagione. pic.twitter.com/s7ngnDRLcg — Gabriel Roberto Pereira (@grpereira) July 3, 2021