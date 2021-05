Social, Caicedo e l’omaggio ad Arnau: “Ti ricorderò per sempre, amico” (FOTO)

- Advertisement -

SOCIAL CAICEDO ARNAU – Come un fulmine a ciel sereno, la morte dei Francesc Arnau ha sconvolto il mondo del calcio. Portiere del Barcellona prima, direttore sportivo del Real Oviedo poi, Arnau aveva da poco compiuto 46 anni e le cause del decesso non sono ancora note. Felipe Caicedo si è voluto unire al cordoglio con un messaggio pubblicato sul personale profilo Twitter.

Il tweet di Caicedo

Descansa en paz amigo te recordaré siempre 💔 Arnau pic.twitter.com/TWpR2NUV2B — Felipe Caicedo (@FelipaoCaicedo) May 22, 2021