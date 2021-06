Social, i messaggi di sostegno a Eriksen dei giocatori della Lazio (FOTO)

- Advertisement -

SOCIAL ERIKSEN LAZIO – Un drammatico episodio ha coinvolto questo pomeriggio Christian Eriksen, centrocampista della Danimarca. Nel corso del match contro la Finlandia, l’interista si è accasciato al suolo privo di sensi. Per fortuna, dopo una lunga rianimazione sul campo, il giocatore al momento si trova in ospedale sveglio e in condizioni stabili. Da Luis Alberto a Patric, passando per Ciro Immobile, anche i giocatori della Lazio hanno voluto far sentire la loro vicinanza al fantasista danese.

Le storie dei giocatori della Lazio