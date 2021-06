Social, il messaggio di Eriksen: “Ringrazio tutti, sto bene”

- Advertisement -

SOCIAL ERIKSEN DANIMARCA EURO 2020 – Un sospiro di sollievo dopo la grande paura. Le condizioni di Christian Eriksen, vittima di un arresto cardiaco nel match di Euro 2020 tra la sua Danimarca e la Finalndia, vanno via via migliorando. Anche se restano da capire le cause che hanno portato il centrocampista nerazzurro quasi a perdere la vita, il giocatore è tornanto sui social per ringraziare il mondo intero delle dimostrazioni d’affetto ricevute nelle ultime ore. E per aggiornare sulle sue condizioni. Ecco il post sul suo profilo Instagram.

Le parole di Eriksen sul suo profilo Instagram

“Grazie mille per i messaggi e per i saluti da tutto il mondo. Significano molto per me e la mia famiglia. Sto bene, date le circostanze. Devo ancora fare degli esami in ospedale, ma mi sento bene. Adesso tiferò per i ragazzi della Danimarca nelle prossime partite”.