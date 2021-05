Social, il Sergente è già in trincea: “Coi tifosi torneremo a fare paura”

- Advertisement -

LAZIO MILINKOVIC SOCIAL – Il Sergente, al secolo Sergej Milinkovic-Savic, è sempre più leader carismatico della Lazio ed idolo dei tifosi biancocelesti. A pochi giorni dalla fine del campionato, con le big di tutta Europa che non perdono di vista il suo profilo per magari sferrare l’attacco decisivo, il serbo giura fedeltà ai colori biancocelesti. Con un post su Instagram il Sergente si mostra voglioso di tornara in campo in vista di nuove battaglie da affrontare con la nostra maglia. Ecco il suo ultimo status sul suo profilo social: https://www.instagram.com/p/CPQ2s-yJj3o/

Le parole di Milinkovic su Instagram

“Un anno di sfide difficili. A volte siamo stati veri guerrieri, altre non siamo riusciti. Ora un po’ di riposo per ricaricare la forza. Di una cosa il Sergente è sicuro: con nostri tifosi allo stadio l’Armata tornerà a fare tanta paura”.