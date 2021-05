Social, la Lazio ricorda la vittoria in Coppa delle Coppe (VIDEO)

- Advertisement -

COPPA DELLE COPPE LAZIO MAIORCA – Il 19 maggio di 22 anni fa la Lazio alzava al cielo il suo primo trofeo europeo: la Coppa delle Coppe. In una finale al cardiopalma, vissuta a Birmingham da migliaia di laziali, la squadra di Eriksson si impose per 2-1 sul Mallorca. A decidere la gara furono le reti di Vieri e Pavel Nedved. Tramite un video pubblicato sui profili social ufficiali, la società capitolina ha voluto ricordare con una frase, “Per sempre nostra”, come Nesta e compagni vinsero l’ultima edizione della competizione.

Il video-ricordo della Lazio