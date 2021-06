Social, la Lazio ricorda lo storico gol di Giuliano Fiorini (VIDEO)

- Advertisement -

Tempo di lettura: < 1 minuto

- Advertisement -

SOCIAL LAZIO FIORINI GOL – In un pomeriggio afoso e sportivamente drammatico di 34 anni fa la Lazio viveva una delle giornate più importanti della sua storia. Partita con 9 punti di penalizzazione – all’epoca venivano assegnati solamente 2 punti per la vittoria – la squadra di Eugenio Fascetti fu capace di spingersi fino agli spareggi per non retrocedere in B. Sappiamo tutti come questi ultimi finirono. Un gol di Poli contro il Campobasso permise ai biancocelesti di restare nella Serie cadetta, evitando la sparizione dal calcio professionistico. L’epilogo di quelli che oggi chiameremmo play-out non sarebbe stato possibile senza quel Lazio–Vicenza del 21 giugno 1987. Già, proprio esattamente 34 anni fa. Oggi la società biancoceleste ricorda con un video da pelle d’oca l’eroe di quel giorno: Giuliano Fiorini. Dopo 82 minuti di sofferenza l’attaccante modenese regalò una gioia ancora viva nei cuori di chi la visse in diretta. E segno distintivo per le generazioni successive. Ecco il ricordo di quel 21 giugno 1987.