Social, la UEFA ricorda l’asse Milinkovic – Felipe Anderson (VIDEO)

SOCIAL UEFA LAZIO – Il mercato ha regalato alla Lazio una nuova, vecchia asse pedatoria che sicuramente mostrerà bel calcio in Italia e in Europa. Con il ritorno di Felipe Anderson in maglia biancoceleste, il profilo Twitter della UEFA Europa League non ha potuto che ricordare quando, ancora sotto l’egida di Inzaghi, il binomio con Milinkovic-Savic fece impazzire la difesa della Dinamo Kiev, confezionando un gol da vedere e rivedere.

Il tweet della UEFA