Social, l’Empoli riaccoglie Sarri: “Che piacere rivederti!”

- Advertisement -

Tempo di lettura: < 1 minuto

SOCIAL EMPOLI SARRI – Oggi Maurizio Sarri tornerà al ‘Castellani’ di Empoli. Questa volta, però, non vestendo l’azzurro dell’Empoli, bensì il biancoceleste della Lazio. La squadra toscana e il ‘Comandante’ si sono amati e rispettati, e l’un l’altro si sono dati la possibilità di crescere. Così, in previsione del grande ritorno di stasera, la società ha voluto dedicare un post all’ex allenatore. “Nice to see you again, Mister!” è la didascalia scelta per accompagnare la foto.

Il tweet dell’Empoli

𝑁𝑖𝑐𝑒 𝑡𝑜 𝑠𝑒𝑒 𝑦𝑜𝑢 𝑎𝑔𝑎𝑖𝑛 𝑀𝑖𝑠𝑡𝑒𝑟! pic.twitter.com/TBsf1BwvFu — Empoli Fc Official (@EmpoliCalcio) August 21, 2021