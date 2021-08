Toma Basic saluta il Bordeaux: “Grazie per questi tre anni” (FOTO)

- Advertisement -

TOMA BASIC – Toma Basic è pronto ad iniziare la sua nuova avventura alla Lazio. Prima di iniziare, però, è doveroso salutare la vecchia squadra che lo ha accolto: il Bordeaux. Queste le parole del giocatore sui social.

Toma Basic saluta il Bordeaux sui social

“Buongiorno a tutti. Sono Toma Basic. Volevo ringraziare tutti i tifosi per questi tre anni. È stata un’esperienza incredibile per me. Vi auguro una grande stagione. Arrivederci”.