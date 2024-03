Cagliari - Salernitana: 4-2 vittoria importante del Cagliari che affonda la Salernitana

Tempo di lettura: < 1 minuto

CAGLIARI SALERNITANA TABELLINO -Termina con la vittoria del Cagliari per 4-2 lo scontro per la salvezza contro la Salernitana. Il tabellino della gara

Cagliari - Salernitana, il tabellino della gara

Reti: 12'- Lapadula (C); 40'-Gaetano (C); 51'- Shomurodov (C); 56'- Kastanos (S); 58'- Maggiore (S); 76'- Shomurodov (C)

Ammonizioni: 70'- Augello (C); 73'- Kastanos (S)

CAGLIARI (4-2-3-1): Scuffet; Zappa, Mina, Dossena, Augello; Makoumbou, Deiola; Nandez, Jankto, Gaetano; Lapadula.



SALERNITANA (4-3-1-2): Ochoa; Zanoli, Manolas, Fazio, Bradaric; Kastanos, Maggiore, Coulibaly; Candreva; Tchaouna, Weissman