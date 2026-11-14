LAZIO WOMEN
Fiorentina Lazio Women 2-1: il tabellino della sfida
La Lazio Women cade contro la Fiorentina, e lo fa a causa di uno sfortunato autogol: le ragazze di Grassadonia restano penultime, con soli 3 punti in classifica e in attesa di poter rilanciare la loro stagione; vediamo il tabellino del match.
Leggi anche: “Mendieta: “Sono contento del primo posto”
Il tabellino di Fiorentina Lazio Women
Serie A Women Athora | 7ª giornata – Sabato 14 novembre 2026, ore 18:00
Fiorentina Lazio Women 2-1
Stadio “Curva Fiesole” – Viola Park, Bagno a Ripoli (FI)
Arbitro: Matteo Dini (sez. Città di Castello)
Assistenti: Steven La Regina – Yassine El Hamdaoui
IV ufficiale: Luca Pasqualini
Operatore FVS: Filippo Balducci
FIORENTINA (3-4-2-1): Fiskerstrand; Filangeri (87′ Woldvik), Bergsvand, Van der Zanden; Bredgaard, Tryggvadottir, Cortés (84′ Orsi), Johansen; Severini, Omarsdottir (84′ Cerrato); Hurtig
A disposizione: Chacon, Lombardi, Bettineschi, Cherubini, Bartalini
Allenatore: Pablo Pinones Arce
LAZIO (3-5-2): Freeman; Consolini, Connolly, Zannini (83′ Masu); Portales (70′ Holmstrøm), Le Mouël, Martin (64′ Castiello), Sciabica, Zanoli (83′ Visentin); Ngueleu, Camacho.
A disposizione: Cetinja, Longobardi.
Allenatore: Gianluca Grassadonia.
Note:
Marcatrici: 39′ Severini (F); 59′ Camacho (L); 73′ Severini (F)
Ammonite: Sciabica (L), Grassadonia (L), Zanoli (L), Castiello (L), Hurtig (F), Holmstrom (L)
Espulse: //
Recupero: 6′ st
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CLASSIFICA SERIE A 2026-27
|#
|Squadra
|Pt
|G
|1
|LAZIO
|29
|11
|2
|Inter
|28
|11
|3
|Roma
|27
|11
|4
|Milan
|24
|11
|5
|Como
|23
|11
|6
|Frosinone
|20
|11
|7
|Juventus
|18
|11
|8
|Bologna
|17
|11
|9
|Cagliari
|16
|11
|10
|Napoli
|15
|11
|11
|Torino
|14
|11
|13
|Atalanta
|14
|11
|12
|Genoa
|13
|11
|14
|Lecce
|10
|11
|15
|Fiorentina
|9
|11
|16
|Parma
|8
|11
|17
|Sassuolo
|8
|11
|18
|Monza
|7
|11
|19
|Venezia
|6
|11
|20
|Udinese
|5
|11
Pt = Punti · G = Partite giocate. Serie A 2026-2027
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