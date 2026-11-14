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LAZIO WOMEN

Fiorentina Lazio Women 2-1: il tabellino della sfida

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4 ore ago

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La Lazio Women cade contro la Fiorentina, e lo fa a causa di uno sfortunato autogol: le ragazze di Grassadonia restano penultime, con soli 3 punti in classifica e in attesa di poter rilanciare la loro stagione; vediamo il tabellino del match.

Leggi anche: “Mendieta: “Sono contento del primo posto

Il tabellino di Fiorentina Lazio Women

Serie A Women Athora | 7ª giornata – Sabato 14 novembre 2026, ore 18:00

Fiorentina Lazio Women 2-1

Stadio “Curva Fiesole” – Viola Park, Bagno a Ripoli (FI)

Arbitro: Matteo Dini (sez. Città di Castello)

Assistenti: Steven La Regina – Yassine El Hamdaoui

IV ufficiale: Luca Pasqualini

Operatore FVS: Filippo Balducci

FIORENTINA (3-4-2-1): Fiskerstrand; Filangeri (87′ Woldvik), Bergsvand, Van der Zanden; Bredgaard, Tryggvadottir, Cortés (84′ Orsi), Johansen; Severini, Omarsdottir (84′ Cerrato); Hurtig

A disposizione: Chacon, Lombardi, Bettineschi, Cherubini, Bartalini

Allenatore: Pablo Pinones Arce

LAZIO (3-5-2): Freeman; Consolini, Connolly, Zannini (83′ Masu); Portales (70′ Holmstrøm), Le Mouël, Martin (64′ Castiello), Sciabica, Zanoli (83′ Visentin); Ngueleu, Camacho.

A disposizione: Cetinja, Longobardi. 

Allenatore: Gianluca Grassadonia.

Note:

Marcatrici: 39′ Severini (F); 59′ Camacho (L); 73′ Severini (F)

Ammonite: Sciabica (L), Grassadonia (L), Zanoli (L), Castiello (L), Hurtig (F), Holmstrom (L)

Espulse: //

Recupero: 6′ st

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# Squadra Pt G
1 LAZIO 29 11
2 Inter 28 11
3 Roma 27 11
4 Milan 24 11
5 Como 23 11
6 Frosinone 20 11
7 Juventus 18 11
8 Bologna 17 11
9 Cagliari 16 11
10 Napoli 15 11
11 Torino 14 11
13 Atalanta 14 11
12 Genoa 13 11
14 Lecce 10 11
15 Fiorentina 9 11
16 Parma 8 11
17 Sassuolo 8 11
18 Monza 7 11
19 Venezia 6 11
20 Udinese 5 11
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