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Francia Italia 1-1: il tabellino
Francia e Italia si sono affrontate presso lo stadio Saint Denis, sotto la direzione del signor Jesus Gil Manzano, per il terzo turno di Nations League: la squadra allenata dal tecnico Zinedine Zidane ha affrontato quella di Roberto Mancini in una sfida avvincente, chiusasi in parità: vediamo assieme il tabellino della partita.
Leggi anche: “Corsini: “Diamo merito a Gattuso per quanto sta facendo la Lazio”
Il tabellino di Francia Italia di Nations League
FRANCIA (4-3-3): Maignan; Kalulu, Upamecano, Jacquet, Truffert; Cherki (76′ Camavinga), Da Cunha (87′ Lacroix), Rabiot; Olise, Dembélé, Doué (76′ Barcola)
A disposizione: Restes, Butez, Koundé, Koné, Diouf, Yoro, Akliouche, Lepaul.
Allenatore: Zinedine Zidane
ITALIA (4-3-3): Donnarumma; Kayode, Bastoni, Scalvini, Calafiori; Tonali (62′ Barella), Fagioli, Frattesi (80′ Doumbia); Kean, Pio Esposito (62′ Vergara), Se. Esposito (80′ Maldini).
A disposizione: Carnesecchi, Vicario, Ruggeri, Ricci, Scamacca, Zoma, Doumbia, Di Lorenzo, G. Mancini.
Allenatore: Roberto Mancini
Arbitro: Gil Manzano
1° ASSISTENTE: Guadalupe Porras Ayuso
2° ASSISTENTE: Raul Cabanero
QUARTO UOMO: Juan Martinez Munuera
VAR: Guillermo Cuadra Fernandez
AVAR: Valentin Gomez
Marcatori: 55′ Olise (F), 68′ Bastoni (I)
Ammoniti: 54′ Fagioli (I)
Espulsi: 85′ Upamecano (F)
Recupero: 1′ pt, 5′ st.
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|0
|5
Pt = Punti · G = Partite giocate. Serie A 2026-2027
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