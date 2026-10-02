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Francia Italia 1-1: il tabellino

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2 ore ago

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Francia Italia tabellino

Francia e Italia si sono affrontate presso lo stadio Saint Denis, sotto la direzione del signor Jesus Gil Manzano, per il terzo turno di Nations League: la squadra allenata dal tecnico Zinedine Zidane ha affrontato quella di Roberto Mancini in una sfida avvincente, chiusasi in parità: vediamo assieme il tabellino della partita.

Leggi anche: “Corsini: “Diamo merito a Gattuso per quanto sta facendo la Lazio

Il tabellino di Francia Italia di Nations League

FRANCIA (4-3-3): Maignan; Kalulu, Upamecano, Jacquet, Truffert; Cherki (76′ Camavinga), Da Cunha (87′ Lacroix), Rabiot; Olise, Dembélé, Doué (76′ Barcola)

A disposizione: Restes, Butez, Koundé, Koné, Diouf, Yoro, Akliouche, Lepaul.

Allenatore: Zinedine Zidane

ITALIA (4-3-3): Donnarumma; Kayode, Bastoni, Scalvini, Calafiori; Tonali (62′ Barella), Fagioli, Frattesi (80′ Doumbia); Kean, Pio Esposito (62′ Vergara), Se. Esposito (80′ Maldini). 

A disposizione: Carnesecchi, Vicario, Ruggeri, Ricci, Scamacca, Zoma, Doumbia, Di Lorenzo, G. Mancini.

Allenatore: Roberto Mancini

Arbitro: Gil Manzano

1° ASSISTENTE: Guadalupe Porras Ayuso

2° ASSISTENTE: Raul Cabanero

QUARTO UOMO: Juan Martinez Munuera

VAR: Guillermo Cuadra Fernandez

AVAR: Valentin Gomez

Marcatori: 55′ Olise (F), 68′ Bastoni (I)

Ammoniti: 54′ Fagioli (I)

Espulsi: 85′ Upamecano (F)

Recupero: 1′ pt, 5′ st.

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