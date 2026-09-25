Italia Belgio 0-2: esordio amaro per Mancini, Godts e Lukebakio piegano gli azzurri

Esordio assolutamente dimenticabile per il secondo corso dell’Italia di Roberto Mancini: all’Olimpico, nella prima sfida di Nations League A contro il Belgio, la selezione di van Bommel si è imposta con un netto 2-0. Un gol per tempo e contesa finita. Primo tempo dominato, in lungo e in largo, con Godts che al 20′ ha portato in vantaggio i belgi. Nella ripresa salgono di ritmo e intensità gli azzurri, senza però fare mai male: al 69′ Lukebakio sigla il bis dalla distanza e sull’Olimpico cala il sipario.

Leggi anche: Brutto episodio all’Olimpico prima di Italia Belgio: ecco cosa è successo

Nations League: il tabellino di Italia Belgio 0-2

ITALIA (4-3-3): Donnarumma; Di Lorenzo, Mancini, Coppola (65′ Scalvini), Calafiori; Barella (80′ Doumbia), Romano (65′ Frattesi), Tonali; Kean, P. Esposito (65′ Maldini), Cambiaghi (80′ Zoma).

A disposizione: Carnesecchi, Vicario, Kayode, Ahanor, Scalvini, Frattesi, Doumbia, Mandragora, Raspadori, Scamacca, Ali Zoma, Maldini.

Ct: Mancini.

BELGIO (4-2-3-1): Lammens; Castagne, Ngoy, Mechele, De Cuyper; Tielemans, Raskin (74′ Lavia); Moreira (58′ Lukebakio), De Bruyne (58′ Vanaken), Godts (83′ Fernandez Pardo); De Ketelaere (83′ Lukaku).

A disposizione: Vandevoordt, De Busser, Seys, Debast, Theate, Vanaken, Lukebakio, Lavia, Keita, Fernandez-Pardo, Openda, Lukaku.

Ct: van Bommel.

ARBITRO: D. Siebert

MARCATORI: 20′ Godts(B), 69′ Lukebakio (B)

NOTE

AMMONITI: 25′ Raskin (B), 29′ Moreira (B), 63′ Mancini (I), 80′ Lavia (B), 89′ Fernandez Pardo (B), 90+1′ D. Maldini (I), 90+3′ Donnarumma (I), 90+3′ Lukaku (B)

ESPULSI: //

RECUPERO: // pt, 3′ st.

di Claudio Troilo

@Copyright Lazionews.eu

Riproduzione, anche parziale, vietata. Ogni violazione sarà perseguita a norma di legge.

TUTTE LE NOTIZIE GRATIS SULLA LAZIO SUL TUO TELEFONINO – TELEGRAM

TUTTE LE NOTIZIE GRATIS SULLA LAZIO SUL TUO TELEFONINO – WHATSAPP