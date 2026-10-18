Connect with us

LAZIO WOMEN

Il tabellino di Ternana Lazio Women 1-0: nuova sconfitta per le biancocelesti

Published

4 ore ago

on

LAZIO WOMEN

Alle ore 18 di sabato 17 ottobre, presso lo stadio Gubbiotti di Narni, è andata in scena una nuova sfida di Serie A femminile per le ragazze di mister Grassadonia: purtroppo, la Lazio Women non è riuscita a imporsi sulla Ternana, consegnando la vittoria alle umbre: vediamo il tabellino del match.

Leggi anche: “Le prime pagine dei quotidiani sportivi di oggi: 18 ottobre 2026

Il tabellino di Ternana Lazio Women 1-0

Marcatrici: 50′ Strode

TERNANA WOMEN: Ciccoli; Pacioni, Pastrenge (67′ Testa), Toniolo, Strode (72′ Gomes), Petrara, Regazzoli (72′ Ciccotti), Massimino, Soares Martins (81′ Labate), Breitner (81′ Yang), Ventriglia. 

A disposizione: Steen, Peruzzo, Lazaro, Quazzico, Cecchini.

Allenatore: Marino Defendi

LAZIO: Cetinja; Consolini (60′ Ngueleu), Roddar (72′ Martin), Connolly, Zanoli, Le Mouël (60′ Longobardi), Castiello (72′ Sciabica), Zannini (78′ Homstrom), Goldoni, Monnecchi, Visentin.

A disposizione: Mukasa, Freeman, Masu.

Allenatore: Gianluca Grassadonia

Arbitro: Matteo Cavacini (sez. Lanciano)

Assistenti: Domenico Colonna – Nicola Giancristofaro

IV ufficiale: Ferdinando Carluccio

Operato FVS: Gabriele Elisino

Recupero: 5′ st.

Ammonite: 57′ Massimino (T), 73′ Zannini (L), 77′ Breitner (T), 79′ Gomes (T), 84′ Zanoli (L), 88′ Petrara (T), 89′ Grassadonia (L)

Espulse: nessuna

@Copyright Lazionews.eu
Riproduzione, anche parziale, vietata. Ogni violazione sarà perseguita a norma di legge

TUTTE LE NOTIZIE GRATIS SULLA LAZIO SUL TUO TELEFONINO – TELEGRAM

TUTTE LE NOTIZIE GRATIS SULLA LAZIO SUL TUO TELEFONINO – WHATSAPP

Related Topics:

Sono un copywriter e autore per il web, con una forte passione per la scrittura e la comunicazione digitale. Mi occupo di contenuti legati a sport, cultura pop, attualità e sostenibilità, cercando sempre di unire chiarezza, ritmo e attenzione al lettore. Scrivere per me è sia un mestiere che un modo per raccontare e interpretare il presente

Prossima partita Calendario ›
Serie A · 07ª 18/10/2026 · 20:45
Juventus
VS
Lazio
Probabili formazioni
Trasferta

Ultima partita Calendario ›
Serie A · 06ª 11/10/2026 · 15:00
Lazio
3-1
Finale
Monza
Vittoria
Leggi la cronaca
Stadio Olimpico · Roma

CLASSIFICA SERIE A 2026-27

# Squadra Pt G
1 Inter 16 6
2 LAZIO 16 6
3 Roma 14 6
4 Cagliari 13 6
5 Milan 12 6
6 Como 11 6
7 Juventus 11 6
8 Napoli 10 6
9 Frosinone 10 6
10 Atalanta 9 6
11 Sassuolo 8 6
12 Torino 7 6
13 Lecce 6 6
14 Bologna 5 6
15 Udinese 4 6
16 Monza 4 6
17 Parma 4 6
18 Genoa 4 6
19 Fiorentina 4 6
20 Venezia 0 6
Scudetto
Champions League
Europa League
Conference League
Retrocessione

Pt = Punti · G = Partite giocate. Serie A 2026-2027

PIÙ LETTI