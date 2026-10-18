LAZIO WOMEN
Il tabellino di Ternana Lazio Women 1-0: nuova sconfitta per le biancocelesti
Alle ore 18 di sabato 17 ottobre, presso lo stadio Gubbiotti di Narni, è andata in scena una nuova sfida di Serie A femminile per le ragazze di mister Grassadonia: purtroppo, la Lazio Women non è riuscita a imporsi sulla Ternana, consegnando la vittoria alle umbre: vediamo il tabellino del match.
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Il tabellino di Ternana Lazio Women 1-0
Marcatrici: 50′ Strode
TERNANA WOMEN: Ciccoli; Pacioni, Pastrenge (67′ Testa), Toniolo, Strode (72′ Gomes), Petrara, Regazzoli (72′ Ciccotti), Massimino, Soares Martins (81′ Labate), Breitner (81′ Yang), Ventriglia.
A disposizione: Steen, Peruzzo, Lazaro, Quazzico, Cecchini.
Allenatore: Marino Defendi
LAZIO: Cetinja; Consolini (60′ Ngueleu), Roddar (72′ Martin), Connolly, Zanoli, Le Mouël (60′ Longobardi), Castiello (72′ Sciabica), Zannini (78′ Homstrom), Goldoni, Monnecchi, Visentin.
A disposizione: Mukasa, Freeman, Masu.
Allenatore: Gianluca Grassadonia
Arbitro: Matteo Cavacini (sez. Lanciano)
Assistenti: Domenico Colonna – Nicola Giancristofaro
IV ufficiale: Ferdinando Carluccio
Operato FVS: Gabriele Elisino
Recupero: 5′ st.
Ammonite: 57′ Massimino (T), 73′ Zannini (L), 77′ Breitner (T), 79′ Gomes (T), 84′ Zanoli (L), 88′ Petrara (T), 89′ Grassadonia (L)
Espulse: nessuna
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CLASSIFICA SERIE A 2026-27
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|4
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|5
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|0
|6
Pt = Punti · G = Partite giocate. Serie A 2026-2027
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