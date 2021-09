QATAR 2022 | Svizzera – Italia, le formazioni ufficiali: Immobile ancora titolare

- Advertisement -

SVIZZERA ITALIA TABELLINO – L’Italia campione d’Europa torna in campo per le qualificazioni ai Mondiali di Qatar 2022. Gli azzurri di Roberto Mancini, dopo il casalingo passo falso con la Bulgaria, sono chiamati all’impresa in casa della Svizzera per non vedere complicato il cammino verso la Coppa del Mondo.

Svizzera – Italia: il tabellino

SVIZZERA (4-3-2-1): Sommer; Widmer, Elvedi, Akanji, Rodriguez; Aeblscher, Frei, Sow; Steffen, Zuber; Seferovic

All. Yakin

ITALIA (4-3-3): Donnarumma; Di Lorenzo, Bonucci, Chiellini, Emerson; Barella, Jorginho, Locatelli; Berardi, Immobile, Insigne

All. Mancini

Arbitro: Del Cerro Grande (SPA)

Assistenti: Cebrian Devis – Alonso Fernandez

Quarto uomo: J.L. Munuera

VAR: M. Munuera

A-var: Prieto

Dove vederla in tv

La partita della nostra Nazionale sarà trasmessa in diretta in chiaro su Rai uno. Per guardare la partita in streaming, invece, bisognerà utilizzare l’app RaiPlay. Puoi seguire la diretta scritta della partita anche sul nostro sito con aggiornamenti in tempo reale.

