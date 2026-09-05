LAZIO PRIMAVERA
Il tabellino di Lazio Primavera Parma 0-1
La Lazio Primavera ha perso la sfida contro i pari età del Parma, cadendo per la prima volta, in questo campionato, nel quale era partita molto bene: vediamo il tabellino della sfida.
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Il tabellino di Lazio Primavera Parma
LAZIO-PARMA 0-1
Sabato 5 settembre, ore 15:00 – Stadio Mirko Fersini, Formello
LAZIO U20 (4-3-3): Pannozzo; Avram (90′ Bagordo), Ciucci, Pernaselci, Touray; Santagostino Baldi, Milillo (58′ Gatto), Battisti; Canali (71′ Trifelli), Mecozzi (46′ Landi), Montano (58′ Eone).
A disposizione: D’Alessio, Zangari, Stornelli, Kovac, Ferrante, Riggi
Allenatore: Francesco Punzi
PARMA U20 (4-2-3-1): Mazzocchi; Pajsar, Varali, Diallo, Marchesi (83’ Alinovi); Diop, Brizi; Burcar (67’ Diagne), Scarlato (66’ Opoku), Balduzzi (83’ Venturi); Semedo (66’ Avramescu).
A disposizione: Casentini, Tognaccini, D’Amico, Hartley, Alinovi, Schreiber, Madiq
Allenatore: Nicola Corrent
Arbitro: Ciro Aldi (Lanciano)
Assistenti: Andrea Romagnoli – Sebastian Petrov
Marcatori: 91′ Avramescu (P)
Ammoniti: 96′ Turay (L)
Espulsi: Nessuno
Recuperi: 2′ pt, 5′ st
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|3
|2
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|2
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|6
|2
|4
|Milan
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|5
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|6
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|6
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|Monza
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|Venezia
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|19
|Fiorentina
|0
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|20
|Genoa
|0
|3
Pt = Punti · G = Partite giocate. Serie A 2026-2027
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