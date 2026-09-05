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LAZIO PRIMAVERA

Il tabellino di Lazio Primavera Parma 0-1

Published

3 ore ago

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Ingresso Formello

La Lazio Primavera ha perso la sfida contro i pari età del Parma, cadendo per la prima volta, in questo campionato, nel quale era partita molto bene: vediamo il tabellino della sfida.

Leggi anche: “Udinese-Lazio, dove vedere la partita in TV e in streaming

Il tabellino di Lazio Primavera Parma

LAZIO-PARMA 0-1

Sabato 5 settembre, ore 15:00 – Stadio Mirko Fersini, Formello

LAZIO U20 (4-3-3): Pannozzo; Avram (90′ Bagordo), Ciucci, Pernaselci, Touray; Santagostino Baldi, Milillo (58′ Gatto), Battisti; Canali (71′ Trifelli), Mecozzi (46′ Landi), Montano (58′ Eone).

A disposizione: D’Alessio, Zangari, Stornelli, Kovac, Ferrante, Riggi

Allenatore: Francesco Punzi

PARMA U20 (4-2-3-1): Mazzocchi; Pajsar, Varali, Diallo, Marchesi (83’ Alinovi); Diop, Brizi; Burcar (67’ Diagne), Scarlato (66’ Opoku), Balduzzi (83’ Venturi); Semedo (66’ Avramescu).

A disposizione: Casentini, Tognaccini, D’Amico, Hartley, Alinovi, Schreiber, Madiq

Allenatore: Nicola Corrent

Arbitro: Ciro Aldi (Lanciano)

Assistenti: Andrea Romagnoli – Sebastian Petrov

Marcatori: 91′ Avramescu (P)

Ammoniti: 96′ Turay (L)

Espulsi: Nessuno

Recuperi: 2′ pt, 5′ st

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6 Atalanta 6 2
7 LAZIO 6 2
8 Udinese 4 2
9 Frosinone 3 2
10 Napoli 3 2
11 Sassuolo 3 2
12 Cagliari 3 2
13 Lecce 3 2
14 Torino 0 2
15 Bologna 0 2
16 Parma 0 2
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