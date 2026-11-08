NOTIZIE
Il tabellino di Lazio Women Napoli 0-0
Per la sesta giornata di Serie A Women Athora, la Lazio Women ha affrontato, in casa, le pari categorie del Napoli, poche ore dopo che la squadra maschile aveva affrontato gli azzurri al Maradona, nella sfida di Serie A: ambedue le compagini biancocelesti hanno strappato un punto a quelle partenopee; vediamo il tabellino relativo al match delle ragazze.
Leggi anche: “Colonnese: “Questa Lazio è tutta merito di Gattuso”
Il tabellino di Lazio Women Napoli
Domenica 8 novembre 2026, alle ore 18:00, presso lo stadio Mirko Fersini di Formello, si è tenuta la sfida tra Lazio Women e Napoli, terminata 0 a 0.
- Lazio Women (4-3-3): Freeman; Consolini, Connolly, Zannini, Zanoli; Castiello (81′ Longobardi), Sciabica (58′ Martin), Goldoni (67′ Le Mouël); Visentin (58′ Portales), Ngueleu (81′ Roddar), Camacho.
- A disposizione: Cetinja, Gregori, Holstrøm, Masu, Mancini, Frenquellucci.
- Allenatore: Gianluca Grassadonia
- Napoli Women (4-3-3): Manner; Ndaw, Pettenuzzo, Pleidrup, Giordano; Bellucci, Langella, Sulola (51′ Mihelic); Mece (81′ Carcassi), Dompig, Zokak (92′ Massombo).
- A disposizione: Beretta, Gaglione, Veletanlic, Carstensen, Banusic, Henriksen, Romiti, Borriello, Di Vaio.
- Allenatore: Alessandro Spugna
- Arbitro: Gabriele Sciolti (sez. Lecce).
- Assistenti: D’Ettore – Di Carlo; IV Ufficiale: Iheukwumere; Operatore FVS: Giancristofaro
NOTE: Ammonite: 54′ Sciabica (L)
Recupero: 3′ st.
@Copyright Lazionews.eu
Riproduzione, anche parziale, vietata. Ogni violazione sarà perseguita a norma di legge
TUTTE LE NOTIZIE GRATIS SULLA LAZIO SUL TUO TELEFONINO – TELEGRAM
TUTTE LE NOTIZIE GRATIS SULLA LAZIO SUL TUO TELEFONINO – WHATSAPP
CLASSIFICA SERIE A 2026-27
|#
|Squadra
|Pt
|G
|1
|LAZIO
|29
|11
|2
|Inter
|25
|10
|3
|Roma
|27
|11
|4
|Como
|23
|10
|5
|Milan
|21
|10
|6
|Frosinone
|20
|11
|7
|Juventus
|17
|10
|8
|Bologna
|17
|11
|9
|Cagliari
|16
|11
|10
|Napoli
|15
|11
|11
|Torino
|14
|11
|12
|Genoa
|13
|10
|13
|Atalanta
|11
|10
|14
|Lecce
|10
|11
|15
|Fiorentina
|8
|10
|16
|Parma
|8
|11
|17
|Sassuolo
|8
|11
|18
|Monza
|7
|10
|19
|Venezia
|6
|11
|20
|Udinese
|5
|11
Pt = Punti · G = Partite giocate. Serie A 2026-2027
PIÙ LETTI
-
INFORTUNATI1 giorno ago
Infortunio Zaccagni, Gattuso fa il punto: ecco come sta il capitano
-
NOTIZIE3 ore ago
Classifica marcatori Serie A: capocannoniere e tutti i gol del campionato
-
CALCIOMERCATO LAZIO2 giorni ago
Dele-Bashiru, contatti avviati per il rinnovo di contratto
-
BIGLIETTI LAZIO2 giorni ago
Lazio Roma: comunicato l’avvio della seconda fase di vendita dei biglietti per il derby