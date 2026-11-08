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Il tabellino di Lazio Women Napoli 0-0

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3 ore ago

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LAZIO WOMEN

Per la sesta giornata di Serie A Women Athora, la Lazio Women ha affrontato, in casa, le pari categorie del Napoli, poche ore dopo che la squadra maschile aveva affrontato gli azzurri al Maradona, nella sfida di Serie A: ambedue le compagini biancocelesti hanno strappato un punto a quelle partenopee; vediamo il tabellino relativo al match delle ragazze.

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Il tabellino di Lazio Women Napoli

Domenica 8 novembre 2026, alle ore 18:00, presso lo stadio Mirko Fersini di Formello, si è tenuta la sfida tra Lazio Women e Napoli, terminata 0 a 0.

  • Lazio Women (4-3-3): Freeman; Consolini, Connolly, Zannini, Zanoli; Castiello (81′ Longobardi), Sciabica (58′ Martin), Goldoni (67′ Le Mouël); Visentin (58′ Portales), Ngueleu (81′ Roddar), Camacho. 
  • A disposizione: Cetinja, Gregori, Holstrøm, Masu, Mancini, Frenquellucci. 
  • Allenatore: Gianluca Grassadonia
  • Napoli Women (4-3-3): Manner; Ndaw, Pettenuzzo, Pleidrup, Giordano; Bellucci, Langella, Sulola (51′ Mihelic); Mece (81′ Carcassi), Dompig, Zokak (92′ Massombo). 
  • A disposizione: Beretta, Gaglione, Veletanlic, Carstensen, Banusic, Henriksen, Romiti, Borriello, Di Vaio. 
  • Allenatore: Alessandro Spugna
  • Arbitro: Gabriele Sciolti (sez. Lecce).
  • Assistenti: D’Ettore – Di Carlo; IV Ufficiale: Iheukwumere; Operatore FVS: Giancristofaro   

NOTE: Ammonite: 54′ Sciabica (L)

Recupero: 3′ st.

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CLASSIFICA SERIE A 2026-27

# Squadra Pt G
1 LAZIO 29 11
2 Inter 25 10
3 Roma 27 11
4 Como 23 10
5 Milan 21 10
6 Frosinone 20 11
7 Juventus 17 10
8 Bologna 17 11
9 Cagliari 16 11
10 Napoli 15 11
11 Torino 14 11
12 Genoa 13 10
13 Atalanta 11 10
14 Lecce 10 11
15 Fiorentina 8 10
16 Parma 8 11
17 Sassuolo 8 11
18 Monza 7 10
19 Venezia 6 11
20 Udinese 5 11
Scudetto
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Europa League
Conference League
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Pt = Punti · G = Partite giocate. Serie A 2026-2027

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