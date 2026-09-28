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Turchia Italia 1-4: gli azzurri strapazzano Montella, anche Frattesi in gol

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3 ore ago

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Turchia Italia Nations League tabellino

L’Italia riscatta la bruta sconfitta casalinga contro il Belgio e si impone in Turchia con un netto 4-1. Pratica già chiusa nel primo tempo; al 9′ Bastoni apre le danze, poi il raddoppio di rapina del laziale Frattesi al 22′ e il tris di Kayode al 27′. Nella ripresa spazio anche ai padroni di casa che accorciano le distanze con Yilmaz al 47′, salvo poi vedersi ridistanziare da Pio Esposito al 50′ per il definitivo 1-4.

Leggi anche: Euro 2032, il Flaminio non c’è: la Roma candida Pietralata oltre all’Olimpico

Il tabellino di Turchia Italia 1-4

  • TURCHIA (3-4-2-1): Bayindir; Celik, Demiral (46′ Bardakci), Elmali; Aydin, Ozcan (76′ Tiknaz), Kokcu (46′ Yusek), Kabak; Guler, Uzun (46′ Akturkoglu); Yilmaz (80′ Gul).
    • A disposizione: Akaydin, Akgun, Akturkoglu, Bardakci, Eskihellac, Gul, Kadioglu, Kahveci, Kocuk, Sengezer, Tiknaz, Yusek.
    • CT. Montella.
  • ITALIA (4-3-3): Donnarumma; Kayode, Scalvini, Bastoni, Ruggeri; Frattesi (83′ Di Lorenzo), Tonali, Fagioli (76′ Romano); Raspadori (46′ Cambiaghi), P. Esposito (75′ Scamacca), S. Esposito (63′ Doumbia).
    • A disposizione: Calafiori, Cambiaghi, Carnesecchi, Di Lorenzo, Doumbia, Ghilardi, Kean, Mandragora, Romano, Scamacca, Vergara, Vicario.
    • CT: Mancini.
  • ARBITRO: Oliver.
  • MARCATORI: 9′ Bastoni (I), 22′ Frattesi (I), 27′ Kayode (I), 47′ Yilmaz (T), P. Esposito (I)
  • NOTE
  • AMMONITI: 38′ Uzun (T), 54′ Yilmaz (T), 72′ Kabak (T)
  • ESPULSI: //
  • RECUPERO: 1′ pt, 3′ st.

di Claudio Troilo

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Sono redattore di Lazionews.eu e inviato da poco più di un anno. 29 anni, ho collaborato con diversi giornali online, sportivi e non, maturando una pluriennale esperienza nel settore. Seguo la Lazio con professionalità e serietà. Ho conseguito una laurea magistrale in Filologia Moderna all'università La Sapienza di Roma.

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