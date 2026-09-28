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Turchia Italia 1-4: gli azzurri strapazzano Montella, anche Frattesi in gol
L’Italia riscatta la bruta sconfitta casalinga contro il Belgio e si impone in Turchia con un netto 4-1. Pratica già chiusa nel primo tempo; al 9′ Bastoni apre le danze, poi il raddoppio di rapina del laziale Frattesi al 22′ e il tris di Kayode al 27′. Nella ripresa spazio anche ai padroni di casa che accorciano le distanze con Yilmaz al 47′, salvo poi vedersi ridistanziare da Pio Esposito al 50′ per il definitivo 1-4.
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Il tabellino di Turchia Italia 1-4
- TURCHIA (3-4-2-1): Bayindir; Celik, Demiral (46′ Bardakci), Elmali; Aydin, Ozcan (76′ Tiknaz), Kokcu (46′ Yusek), Kabak; Guler, Uzun (46′ Akturkoglu); Yilmaz (80′ Gul).
- A disposizione: Akaydin, Akgun, Akturkoglu, Bardakci, Eskihellac, Gul, Kadioglu, Kahveci, Kocuk, Sengezer, Tiknaz, Yusek.
- CT. Montella.
- ITALIA (4-3-3): Donnarumma; Kayode, Scalvini, Bastoni, Ruggeri; Frattesi (83′ Di Lorenzo), Tonali, Fagioli (76′ Romano); Raspadori (46′ Cambiaghi), P. Esposito (75′ Scamacca), S. Esposito (63′ Doumbia).
- A disposizione: Calafiori, Cambiaghi, Carnesecchi, Di Lorenzo, Doumbia, Ghilardi, Kean, Mandragora, Romano, Scamacca, Vergara, Vicario.
- CT: Mancini.
- ARBITRO: Oliver.
- MARCATORI: 9′ Bastoni (I), 22′ Frattesi (I), 27′ Kayode (I), 47′ Yilmaz (T), P. Esposito (I)
- NOTE
- AMMONITI: 38′ Uzun (T), 54′ Yilmaz (T), 72′ Kabak (T)
- ESPULSI: //
- RECUPERO: 1′ pt, 3′ st.
di Claudio Troilo
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