Il rinnovo automatico di Reina e le difficoltà con Lucas Leiva

RINNOVI REINA LEIVA – A giugno la Lazio sarà davanti ad un bivio per due giocatori chiavi per la rosa di Maurizio Sarri. Reina e Lucas Leiva sono in scadenza nel 2022, due giocatori e due destini completamente diversi.

Reina privilegiato, difficoltà con Leiva

Come riporta il Corriere dello Sport, il portiere spagnolo ha una posizione diversa rispetto al compagno. Per l’estremo difensore, il contratto si rinnoverà automaticamente in caso di qualificazione ad una competizione europea. Difficile, invece, il rinnovo per Lucas Leiva. Il centrocampista, è stato superato nelle gerarchie del tecnico da Cataldi e ci sono molte possibilità che a giugno si possa liberare a zero.

