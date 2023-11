De Cosmi: "La Lazio deve trovare continuità, Immobile in crescita"

Tempo di lettura: 2 minuti

LAZIO DE COSMI INTERVISTA - L'ex tecnico delle giovanili della Lazio, Roberto De Cosmi, ha parlato delle prossime sfide della prima squadra e della Primavera, rispettivamente contro Salernitana e Frosinone, in un'intervista.

De Cosmi: "Salerno nasconde delle insidie, assenza Luis Alberto pesante"

Ecco le parole di Roberto De Cosmi ai microfoni ufficiali biancocelesti: "La Primavera riparte dalla trasferta di Frosinone, tappa e sfida importante. Ha acquisito la giusta mentalità, la squadra ha raggiunto un grado di maturità adatto per affrontare qualsiasi situazione con grande carisma e carattere".

Sulla Salernitana

"Salerno nasconde delle insidie. Ci sarà comunque l’apporto dei tifosi, ma la Lazio ha bisogno di trovare dei risultati per dare continuità alle prestazioni. È un campo ostico, con pubblico molto caloroso. Attenzione perché hanno bisogno di punti loro".

Su Kamada

"Gli equilibri sono fondamentali. La crescita di Luis Alberto è stata esponenziale, è un’assenza pesante. Il giapponese ha qualche problemino, però è un giocatore importante. Abbiamo un portafoglio importante di calciatori a centrocampo".

Sul miglior centrocampo

"Credo che la nostra Lazio abbia bisogno dei migliori interpreti e della migliore interpretazione. Ci sarà molto da correre, dobbiamo essere pronti a saper interpretare la gara nel migliore dei modi. Speriamo di trovare anche qualche gol in più".

Su pochi gol

"L'attaccante deve crearsi lo spazio. Adesso invece di trovare il cross si prova più la palla a rimorchio. In Italia c’è ancora qualche grande colpitore di testa, ma noi per caratteristiche siamo quelli che vanno più nell’uno contro uno per cercare la palla radente e a rimorchio. Questo aspetto raccoglie tutte le capacità individuali della Lazio".

Su Immobile

"È in crescita, nelle ultime uscite l’ho visto bene. E poi ha fatto due gol importantissimi. Lui ha bisogno di giocare perché va ritrovato. Ora Ciro lo attendiamo tutti: racchiude la lazialità, ha tanto dare e lo fa. Stringe sempre i denti. Era consapevole che non ha fatto grandi prestazioni, ma c’è sempre stato. Parliamo del capitano e di un qualcosa che nessuno deve provare a mettere in discussione".