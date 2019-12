Tempo di lettura: 2 minuti

LAZIO CLUB SIMONE INZAGHI – A Rocca di Papa, presso il ristorante La Foresta in Via dei Laghi km 12, è stata organizzata una cena speciale con Simone Inzaghi. L’evento, che è a numero chiuso, è l’occasione per inaugurare ufficialmente il Fans Club dedicato proprio al mister. Ai primi 200 che hanno confermato la loro presenza è stata regalata la t-shirt ufficiale del Fans Club. Preparata, per il mister, una calda accoglienza con musica e striscioni per poi spostarsi all’interno del ristorante.

Da Rocca di Papa

Leonardo Giovanetti

AGGIORNAMENTO ORE 20:00 – Circa 150 persone le persone che attendono mister Inzaghi, “il più grande in circolazione” come recita uno striscione esposto dal Fan Club. L’unico, in Italia, dedicato a Simone Inzaghi.

AGGIORNAMENTO ORE 19:30 – Sale l’attesa per l’arrivo di mister Inzaghi. Tanti tifosi pronti ad accoglierlo, l’entusiasmo è alle stelle. Ad attendere l’allenatore biancoceleste uno striscione e i fuochi d’artificio. E poi una scatola con una sorpresa…