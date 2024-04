Infortunio Zaccagni, l'esito degli esami in vista del derby

Tempo di lettura: < 1 minuto

INFORTUNIO ZACCAGNI ESITO ESAMI - La Lazio ha reso noto l'esito degli esami strumentali effettuati su Mattia Zaccagni dopo l'infortunio accusato nella semifinale di andata di Coppa italia contro la Juventus. Ecco di seguito l'esito delle analisi effettuate sull'esterno biancoceleste.

Il comunicato della Lazio sulle condizioni di Zaccagni

Lo staff medico della S.S. Lazio comunica che il calciatore Mattia Zaccagni è stato sottoposto ad esami clinici e strumentali presso Paideia International Hospital. Gli accertamenti non hanno evidenziato fratture scheletriche a carico della caviglia sinistra a seguito dell’importante trauma distorsivo riportato nel corso della partita di ieri contro la Juventus. Il calciatore ha già iniziato le cure specifiche del caso e verrà sottoposto a monitoraggio clinico e strumentale quotidiano presso Lazio Lab per quantificare i tempi di recupero.

Parziale sospiro di sollievo dunque per Tudor: nessuna frattura per Zaccagni. Il suo recupero verrà valutato di giorno in giorno, con la speranza di rientrare almeno tra i convocati per il derby del prossimo 6 aprile.